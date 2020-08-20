В Хакасии нашли погибшим 6-летнего мальчика, которого видели с 5-летней девочкой перед ее смертью

Дети утонули Фото: Мария ЛЕНЦ

6-летнего мальчика, пропавшего в Саяногорске, нашли мертвым. А ведь родители, полицейские, общественники до последнего надеялись, что ребенок испугался и спрятался в кустах. Ведь его исчезновению предшествовала гибель 5-летней девочки. Но в группе волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск» появилось сообщение: «Максим найден. Мертв. Утонул».

Напомним, 18 августа тело девочки нашел на берегу Енисея в Саяногорске один из отдыхающих. К тому времени, ее уже искали родители, которые живут в поселке Майна. Выяснилось, что около 16 часов мама разрешила дочери искупаться. Когда через час она не вернулась домой, женщина начала ее искать. Вскоре стало известно о гибели ребенка. А потом начали искать ее друга, с которым их видели вместе последний раз. Ведь он тоже не вернулся домой.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

- В ходе расследования установлено, что девочка гуляла вместе с 6-летним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Были организованы поисковые мероприятия.

Всю ночь продолжались поиски. Была задействована централизованная система оповещения, где транслировалось сообщение к ребенку от родных. С утра спасатели возобновили поиски. Ребенка нашли…

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба уголовных дела соединены в одно производство.

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По предварительным данным следствия, жительница п. Майна города Саяногорска отпустила свою пятилетнюю дочку гулять. И когда ребенок не вернулся домой через час, мать начала ее искать. А в это время мужчина, житель Саяногорска, отдыхающий на берегу Енисея, сообщил, что на берегу найдена девочка без признаков жизни (подробнее).