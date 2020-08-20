Коронавирус в Красноярске, последние новости на 20 августа 2020: темп прироста за сутки - 0,7 процента

Красноярский край сейчас находится на 2 этапе снятия ограничений Фото: Мария ЛЕНЦ

В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщают, что Красноярский край спустился на 8 место в «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, значительно превышает порог в 100 человек, и почти вдвое больше, чем количество выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 20 августа 2020 года в регионе 15 517 подтвержденных диагнозов (+115 за сутки). Выздоровели 12 679 человек (+65 за сутки). Умерли 398 пациентов (+6 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,7 процента. Проведено тестов на коронавирус всего 733 984, из них за последние сутки 6398.

Под наблюдением 3115 человек (+322 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 291 человек.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что Красноярский край находится на втором этапе снятия ограничений. Возобновилась работа детских садов, школ и техникумов, непродовольственных магазинов с отдельным входом и площадью торгового зала до 800 квадратных метров. Свои двери открыли также библиотеки, бани и сауны, бассейны, спортзалы, фитнес-центры и музеи.

В музее ждут посетителей Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Уже сегодня все желающие могут посетить музейный центр «Площадь Мира», при условии соблюдения всех правил безопасности. Экскурсии проводятся для групп не более 5 человек. Для посетителей работает новая выставка, посвященная 75-летию Великой Победы «Этот день мы приближали…». Также открываются и другие выставки на военную тематику.