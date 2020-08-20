«Сказала, что она никому не нужна!»: красноярец умоляет вернуть собаку, которую бывшая жена из мести отдала чужим людям

Собака может нуждаться в лечении Фото: Белый клык

Семейный отношения – штука сложная. Особенно между бывшими супругами. Чаще всего заложниками таких разборок становятся дети. Иногда и животные.

В группе помощи бездомных животных «Белый клык» 19 августа был опубликован душераздирающий пост. В Красноярске хозяин ищет свою собаку, которую у него обманом забрали и отдали посторонним людям. Это аляскинский маламут, девочка по кличке Грейси. Мужчина уверяет, что это козни его бывшей жены:

«Прошу о помощи!!! Вчера произошла чудовищная ошибка, была пристроена собака. У нее есть хозяин, это я. Отдала собаку тайно, за моей спиной бывшая супруга, обманув добрых людей, прикрываясь историей о скором отъезде и том, что собаку выгоняют из дома и она никому не нужна, с целью «насолить» мне и использовав беззащитное животное. А также привлекла к участию в этом обмане старшую дочь. Эта история ложь, в которую поверило много отзывчивых людей, распространили информацию с целью помочь. По имеющейся информации собаку приютили хорошие люди в районе Ветлужанки. Я разыскиваю Грейси со вчерашнего дня, пытаясь найти людей, взявших собаку к себе или тех, кому хоть что-то известно о ее местонахождении. Сегодня ездил по частному сектору Ветлужанки, но пока безуспешно. У собаки есть дом, и есть любящий хозяин».

У Грейси есть любящий хозяин Фото: Белый клык

Хозяин Грейси просит помочь найти его любимицу. Сам он живет в микрорайоне «Южный Берег», на улице Капитанская. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, весной собаку лечили от онкологии в клинике «Любимец». И ей может понадобиться дополнительное лечение.

«Если этот пост прочтут люди, которые взяли Грейси, я очень прошу связаться. Готов встретиться, дать всю подробную информацию, представить доказательства», - уверяет Евгений.

Если вы располагаете, какой-либо информацией о местонахождении Грейси, то позвоните ее хозяину: 8-913-832-34-29 (Евгений). Он очень ждет!

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