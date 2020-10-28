«НА чемпионат по фигурному катанию похоже»: в Канске машины и автобусы заскользили по дороге

На дороге сильный гололед Фото: ЧП-Канск

В Канске на камеру уличного наблюдения попало, как на обледеневшей дороге машины и автобусы выписывают пируэты. После на запись наложили музыку и видео выложили в соцсети.

«Выпал снег, образовалась наледь, «начался этап Кубка по фигурному катанию»», - подписал автор.

Смотрим. Вечер, снегопад, на дороге скользко. Белые «Жигули» заносит, через пару секунд так же разворачивается еще один автомобиль. Мчится большой красный автобус и тоже не вписывается в поворот. Разворачивается и продолжает путь. Пытаются удержаться на проезжей части три иномарки, следующие друг за другом, одна не справляется .

Комментарии под видео заслуживают отдельных аплодисментов:

«И выигрывает водитель серой SUBARU наверно. ПОЗДРАВЛЯЕМ!».

«Реально на чемпионат по фигурному катанию похоже».

«Или на танец маленьких утят. Вообще бы наверно подошло под данный сюжет».

«Есть такой термин, как осторожная езда. Но нашим это неизвестно. Летят волосики назад».

«Скорость надо сбавлять, водитель автобуса куда летит, внутри пассажиры, ужас!».

«Вчера вечером с работы выехал домой, на скорости в 20 км/ч сразу почувствовал, что машину подзаносит. Всю дорогу по объездной ехал 40 км/ч, в повороты вообще 15-20 км/ч входил, все дружно змейкой шли на приличной дистанции друг от друга, никто не моргал и не сигналил. А тут скорость не меньше 40 км/ч у всех «дрифтеров»».

Дорожные полицейские предупреждали, что на дорогах гололед Фото: vk.com/gibdd24

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, все это произошло 26 октября. А ведь в ГИБДД предупреждали еще накануне: «Уважаемые водители, рекомендуем быть внимательнее в связи с выпадением осадков в виде мокрого снега и возможной гололедицей! Будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим и приступайте к выполнению маневра, только убедившись в полной его безопасности. На загородные автодороги следует выезжать только на автомобиле, на котором установлены шины, предназначенные для эксплуатации в зимних условиях».