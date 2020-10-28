Рослесхоз требует вернуть государству землю, на которой построен «Город Солнца» и живут последователи Виссариона

Землю, на которой построен "Город Солнца", потребовали вернуть государству Фото: Олег БУХАРОВ

Федеральное агентство лесного хозяйства требует признать незаконным генеральный план 2012 года, в границах которого застраивались деревни, где сейчас живут последователи Виссариона. Об этом сообщает ИА Запад24.

Уже подан административный иск. Ответчиками по выступают Черемшанский сельский совет депутатов Курагинского района Красноярского края и глава местного cельского совета.

В чем суть претензии? В иске указано, что сельсовет расширил границы поселений и согласовал с Рослесхозом генплан только одной деревни - Петропавловки. Расширение границ Черемшанки, Гуляевки, Казыра, Тагасука, Тиберкуля и Жаровска прошло уже без согласования с ведомством.

Среди предъявленных документов и результаты «выполненного картографического наложения», которые определяют, что в границы деревень сейчас включены участки, относящиеся к землям лесного фонда и принадлежащие государству.

Последователи Виссариона намерены отстаивать свои права на землю Фото: Валерий БЕКЕШИН

Напомним, в 1995 году администрация Курагинского района выделила из лесного фонда 250 гектаров земли под создание поселения Тиберкуль. Сергей Тороп (Виссарион) и его последователи возвели на горе Сухая в тайге большую деревню, которую назвали «Город Солнца» или Обителью Рассвета. Эти земли сейчас и требуют вернуть. Общая площадь пересечения - 4 квадратных километра (100 гектаров).

Как рассказал устроитель «Церкви Последнего Завета» Андрей Константинов, под иск попадает больше половины участков, принадлежащих общине:

- Люди, которые живут больше 15 лет, у них построены дома в собственности, участки в собственности, эти действия могут как-то признать незаконными, не знаю. К чему это приведет, последствия сложно предсказать.

Последователи Виссариона не готовы просто так взять и отдать земли, которые считают своими. Они намерены защищать свою собственность в судебном порядке.

Последователи Виссариона намерены отстаивать свои права на землю Фото: Валерий БЕКЕШИН

Им предстоит отстаивать не только землю, но и весь «свой мир». Их божество Виссарион, а также двое его приближенных - Редькин и Ведерников - арестованы. Под стражей они пробудут, как минимум, до 22 ноября. После всем троим будет предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам совершении преступлений (ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

И это еще не все. Прокуратура выступила с иском о ликвидации самой религиозной организации в связи с нарушением требований Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Саму «Церковь Последнего Завета» необходимо могут исключить из Единого государственного реестра юридических лиц.

Сейчас община Виссариона официально зарегистрирована, как «Курагинская местная религиозная организация Церковь Последнего Завета».

Для «Города Солнца» и его жителей настали тяжелые времена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске начался суд над «Церковью последнего завета»

Знаменитая «Церковь Последнего Завета», которую создал бывший минусинский милиционер Сергей Тороп (Виссарион), может прекратить свое существование. И это своего рода сенсация - церковь просуществовала почти 30 лет, и вдруг, как гром среди ясного неба - обыски, арест Виссариона и двух его ближайших сподвижников, наконец, прокуратура выступила с иском о ликвидации религиозной организации. Первое заседание прошло 26 октября 2020 года в краевом суде в закрытом режиме (из-за пандемии коронавируса так сейчас рассматриваются все дела) (подробнее).

Виссарион: кто такой и что о нем известно

Кто же такой Виссарион, которого называют кто мессией, а кто – лжепророком? Что происходит в созданном им «Городе Солнца»? Почему на его задержание, для которого были брошены такие силы, вызвало бурную реакцию? Что есть правда и вымысел об этом человеке и его общине? (подробнее)

История Города Солнца: Виссарион называл себя Иисусом, а сам призывал голодать в ожидании конца света

Не раз слышала от знакомых: «А ты была в Городе Солнца? Не была? Ка-а-ак?! Надо обязательно съездить – там очень красиво. Там все настоящее, живое. Такие терема люди построили из дерева. И природа удивительная – озеро Тиберкуль, тайга, заснеженные шапки гор. И люди все приветливые...» Судя по рассказам и по многочисленным фотографиям в интернете, Компанелла с его утопией просто отдыхает. (подробнее)

Что нашли в домах у «праведника» Виссариона и его сподвижников: оружие, кучу денег и игрушки для взрослых

Крупномасштабная спецоперация под Красноярском в одной из самых закрытых общин России закончилась задержанием трех подозреваемых: их судьбу будет решать суд в Новосибирске, куда троицу доставили на вертолете (подробнее)