«99% упал с высоты»: в Красноярске спасают хорька, которого нашли на улице с тяжелыми травмами

Хорек сейчас находится на временной передержке Фото: Клиника "Лимпопо"

Скрюченный, мохнатый комочек лежал на земле почти без движения. Он был совсем незаметен среди осенних листьев. Поэтому все проходили мимо. Но в какой-то момент он пошевелился, и к нему наклонилась проходящая мимо женщина: «Эй, ты живой?». Поняв, что зверька можно спасти, позвонила в ветеринарную клинику «Лимпопо»: «Что делать?».

- Везите, будем смотреть, - ответили ей врачи.

Это было 12 октября. Пока найденыша осматривали, его спасительница в соцсетях нашла Валентину и Анну, у которых дома есть хорьки. Они согласились взять кураторство над зверьком.

В клинике взяли анализ крови на общий и биохимический профили и провели УЗИ брюшной полости.

- Выставлен диагноз - ушиб мочевого пузыря, частично разрывы печени, проблемы с надпочечниками, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в клинике «Лимпопо». - 99% произошло падение с высоты. Назначено лечение - кровоостанавливающие препараты, питательные растворы препарат для восстановления клеток печени. Все внутривенные манипуляции проводились с помощью инфузомата (дозированное поступление растворов), чтобы не перегрузить почки.

Хорька назвали Потапом. Неделю он провел в стационаре, а потом поехал на передержку. Ему продолжают искать семью, в которой он жил до этого. Возможно, хозяева ищут его. Но первому обратившемуся малыша не отдадут. Предполагаемому хозяину предстоит показать его фото и рассказать об его особой примете, о которой может знать только владелец, врач и кураторы.

А пока Валентина и Анна обращаются ко всем неравнодушным людям - помочь финансово найденышу. Часть денег, для погашения долга за лечение, они собрали через знакомых хореводов. Еще одну часть нужно собрать. В ближайшее время Платону необходимо сделать серьезную операцию - ввести имплантант, который необходим при проблемах с надпочечниками, от которых хорьки погибают. Сумма внушительная - около 9-10 тысяч рублей.

Если появится желание помочь Потапу, то обращайтесь к его кураторам. Все данные указаны на странице клиники «Лимпопо».