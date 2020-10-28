Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 28 октября 2020: будет увеличен штат сотрудников «горячей линии» по COVID-19

Люди жалуются, что до поликлиник не дозвониться, поэтому штат сотрудников "Горячей линии"решили расширить Фото: оперштаб

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 28 октября за все время в Красноярском крае 25 293 подтвержденных диагнозов (+277 за сутки). Выздоровели 18 259 человек (+247 за сутки). Умерли 640 пациентов (+5 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. Проведено тестов на коронавирус всего 1 230 283 (+6835 за последние сутки).

Под наблюдением 6288 человек (+518 новых за сутки, снято с наблюдения – 324).

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном правительстве, будет увеличено количество сотрудников горячей линии по вопросам коронавируса.

«Горячая линия» начала работу в марте. За 7 месяцев специалисты приняли более 118 тысяч звонков. В среднем за сутки операторы обрабатывают более 500 обращений.

Сейчас из-за роста заболеваемости наплыв пациентов в поликлиниках. Были созданы «ковидные» телефонные линии и увеличено количество выездных бригад. С 16 октября поликлиники работают без выходных.

Одна из главных проблем – невозможность дозвониться до регистратуры. Поэтому и было принято решение об увеличении числа сотрудников, работающих на «горячей линии».

Поэтому, если не смогли вызвать врача на дом, то звоните на «горячую линию» и передавайте свои данные специалисту. А тот уже решит вопрос с выездом врача на дом и открытием больничного листа. Это позволит уменьшить количество больных, приходящих на прием лично.

КОНКРЕТНО

Телефоны «горячих линий»:

Поликлиника №1 – 234-03-21 (с 8.00 до 19.00 часов);

Поликлиника №2 – 8-913-585-98-31 (с 8.00 до 20.00);

Поликлиника №5 – 227-04-24 (с 8.00 до 22.00);

Поликлиника №4 – 205-02-04 (с 8.00 до 20.00);

Поликлиника №6 – 266-96-66, 213-77-26 (с 8.00 до 18.00);

Поликлиника №7 – 200-32-56 (с 7.30 до 20.00)

Поликлиника №14 – 224-01-58, 224-01-46 (с 8.00 до 18.00);

Поликлиника №12 – 262-55-66, 264-00-34 (с 8.00 до 20.00);

Межрайонная больница №5 – 234-74-15, 202-64-55 (с 8.00 до 16.00);

Межрайонная больница №3 – 223-13-22, 234-51-34 (с 8.00 до 22.00);

Межрайонная больница №2 – 234-03-06 (с 7.30 – 20.00)

Детская поликлиника №1 – 234-03-40, 232-40-341, 212-22-55 (89232822904) (с 8.00 до 18.00);

Детская поликлиника №2 – 261-71-51 (89048965934) (с 8.00 до 19.00);

Детская поликлиника №4 – 228-52-73 доб. 131 (с 8.00 до 16.30);

Межрайонная детская клиническая больница № 1 – 234-40-17 (с 7.30 – 19.00)

Межрайонная детская клиническая больница № 4 – 247-40-01 (с 8.00 до 16.00);

Межрайонная детская клиническая больница № 5 – 260-51-44 (с 8.00 до 20.00);

Также действует «горячая линия» Министерства здравоохранения, на которую можно обращаться круглосуточно – 8-800-100-56-53

На базе краевого госпиталя для ветеранов войн действует «горячая линия» по оказанию экстренной психотерапевтической и психологической помощи в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Телефон горячей линии – (8-391) 2-205-288.