Свежее. Вкусное. Местное. Попробуем?

Выбирая товары в магазине, мы, безусловно, ориентируемся и на их внешний вид, и на информацию, которую нам дают реклама, СМИ и «сарафанное радио». Но главное для каждого – чтобы купленное было вкусным, свежим и натуральным. Конечно, можно взять и что-то незнакомое, на пробу. Хорошо, если понравится, а если нет? Не хочется ведь потом жалеть о потраченных впустую деньгах.

В октябре и ноябре у красноярцев есть прекрасная возможность бесплатно попробовать вкусные, натуральные, свежие продукты местных производителей. Ассоциация «Енисейский стандарт» проводит дегустации продуктов предприятий – участников объединения местных товаропроизводителей и торговых сетей.

Председатель координационного совета ассоциации Игорь Домнин отметил, что в магазинах «Аллея», «Командор» и «Красный яр» можно приобрести более 600 товаров, отмеченных знаком качества «Одобрено Енисейский стандарт». На дегустациях будет представлена продукция торговых марок «Делси», «Семёнишна», «Ярхлеб», «Краскон», «КонТех», «Село родное», «Исток», «Филимоново», «Сибиржинка», «Моменталь», «Сладкая Артель» и «Минусинская».

«Как правило, на дегустациях предлагают попробовать какие-то продукты у стойки, расположенной в магазине. Но в период ограничений, связанных с распространением коронавируса, подобный формат небезопасен и нецелесообразен. Все продукты, которыми мы будем угощать горожан, упакованы порционно, у стойки их можно будет получить, а вот попробовать и оценить вкус и качество – уже дома», – пояснили организаторы.

Сырники со сметаной, кальмары, форель, сгущённое молоко, йогурты, минеральная вода, конфеты, пряники и сыры – всё натуральное, свежее, от местных производителей. На каждой дегустации будет представлено 2-3 вида продуктов, которые смогут попробовать 1500 человек. Приходите, пробуйте, выбирайте!

Для тех горожан, кто посетит дегустации с 12 по 14 и с 26 по 28 ноября, организаторы приготовили сюрприз. В эти дни будут разыграны особые призы – 15 корзин, в каждой из которых – продуктовый набор на сумму 5000 рублей.

Кроме того, «призовая» корзина продуктов будет разыграна в аккаунте Ассоциации «Енисейский стандарт» в Инстаграме.

Дегустации будут проходить в пятнадцати торговых точках сетей «Командор» / «Аллея» и «Красный яр» с 24 октября по 28 ноября три раза в неделю – по четвергам, пятницам и субботам:

29-31 октября, 5-7 ноября, 12-14 ноября, 19-21 ноября, 26-28 ноября.

В пятницу и субботу – с 17:00 до 20:00, в субботу – с 12:00 до 15:00.

Адреса магазинов:

«Аллея» / «Командор»

- ул. 78 Добровольческой бригады, 12

- ул. Телевизорная, 1, стр. 4

- ул. Мате Залки, 5

- ул. Говорова, 57

- ул. Вавилова, 1, стр. 39

- ул. Полтавская, 38/22

- пр. Красноярский рабочий, 27, стр. 143

- ул. Новосибирская, 7

- ул. 60 лет образования СССР, 24а

«Красный Яр»

- пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 120

- ул. Весны, 1

- ул. Высотная, 2, стр. 8

- ул. Молокова, 54

- пр. Комсомольский, 18

- ул. Карамзина, 25, пом. 17