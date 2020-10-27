Домашняя бешеная собака покусала ребенка в Красноярском крае

Сейчас 12-летний мальчик находится на вакцинации. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жуткий случай в Минусинске Красноярского края: на 12-летнего мальчика набросилась бешеная собака, причем домашняя. Об этом рассказали в КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии».

Все случилось на днях – в переулке Пристанской,7. Собака жила в вольере у дома, от бешенства ее не прививали. В какой-то момент подошел ребенок. И животное на него накинулось.

Ужас в том, что бешенство у человека – заболевание смертельное. Если его покусало зараженное животное (как вариант, слюна, содержащая вирус, попала на слизистые оболочки или поврежденную кожу) в случае развития заболевания гибель неизбежна.

- Сейчас ребенок находится на вакцинации, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» начальник «Минусинского отдела ветеринарии» Марк Курлыкин. – Животное, у которого подозревали бешенство, уничтожено. У него отобран материал, отправлен в лабораторию. И эксперты подтвердили: да, это бешенство. Уже определен очаг заболевания, все животные в округе вакцинируются. Предположительно, источником заражения стала бродячая собака, укусившая домашнюю.

КОНКРЕТНО

В районе Минусинска, где произошло ЧП, объявлен карантин. Запрещено проведение выставок собак и кошек, вывоз их за пределы территории, торговля домашними животными. И, разумеется, организована вакцинация.

СПРАВКА «КП»

Бешенство – особо опасная вирусная болезнь всех видов животных, птиц, а также человека. Оно приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы, заканчивается гибелью.

Инкубационный период при бешенстве - 14-60 дней, иногда 6-12 месяцев. Хозяева кошек и собак должны каждый год прививать питомцев против бешенства. Ведь лечение его не разработано. Единственный способ предотвращения заражения человека и питомцев - профилактическая вакцинация домашних животных.

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По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире от этой инфекции погибают 55 тысяч человек. В России, по данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения, с 2008 по 2015 год умерли от бешенства 74 человека. Казалось бы, от гриппа погибают в разы больше. Но проблема в том, что бешенство у человека – это абсолютно смертельное заболевание (подробнее).