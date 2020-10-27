Летим на Занзибар? Аэропорт Красноярска перешел на зимнее расписание

С 25 октября аэропорта Красноярска перешел на осенне-зимнее расписание полетов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Важная новость: с 25 октября аэропорта Красноярска перешел на осенне-зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 27 марта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Что же изменится? Напомним, с 10 октября открыли международное авиасообщение, закрытое с конца марта. Однако нынешней зимой за границу из Красноярска можно будет вылететь только в одну страну, Танзанию, а именно – на коралловый остров Занзибар. Это новое направление компания Azur Air планирует освоить с 13 ноября (будут чартеры раз в десять дней), а Royal Flight с 15 ноября (раз в 11 дней).

Пока международное сообщение, скажем так, ограничено, активно развивается внутреннее.

Так, с 28 сентября авиакомпания «ИрАэро» стала летать из Красноярска в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ, Мирный. Перелеты субсидированные, то есть тарифы снижены.

«Уральские авиалинии» продолжат рейсы Екатеринбург-Красноярск. Они предполагаются по понедельникам и субботам.

На осень-зиму S7 меняет дни и время вылета прямых рейсов во Владивосток из Красноярска. Теперь их будут выполнять в 7.25 утра (время местное) по вторникам и воскресеньям.

NordStar 29 октября по 26 декабря 2020 года увеличит частоту полетов в Кемерово. Рейсы запланированы по четвергам и субботам. Кроме того, NordStar будет продолжать рейсы в другой город Кемеровской области – Новокузнецк (по понедельникам и пятницам).

Любители зимних видов спорта, обратите внимание: с 18 ноября запускают прямые рейсы из Красноярска в Сочи с авиакомпанией Nordwind. Из нашего города - по средам и субботам, обратно - по средам и четвергам. Если покупаете билет по тарифу с багажом, можно бесплатно провезти комплект лыжного или сноубордического оборудования – до 20 килограммов.

Что касается полетов в Москву, в ноябре вечерние рейсы открывают авиакомпании Nordwind и S7. Nordwind обещает вечерние рейсы с 18 ноября по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Красноярска в 20.00, прилет в Москву в 21.10.

S7 будет выполнять вечерние рейсы в столицу с четверга по воскресенье – с 8 ноября. Вылет из Красноярска в 19.50, прилет в Москву в 21.05.

Также Nordwind с середины ноября открывает новые направления в Уфу, Улан-Удэ, Тюмень. Вылеты из Красноярска в Уфу и обратно намечены на среды, пятницы и воскресенья. Самолеты будут летать между Красноярском и Улан-Удэ регулярно по четвергам и воскресеньям. Рейсы Красноярск-Тюмень Nordwind станет совершать по понедельникам, четвергам и субботам. Вдобавок из Тюмени в Красноярск можно будет улететь три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье.

Но это еще не все: Nordwind планирует начать выполнение регулярных рейсов из Красноярска в Иркутск. Полеты будут четыре дня в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам. Стоимость перелетов и расписание можно уточнить на сайте аэропорта Красноярска и у авиаперевозчиков.

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Из Красноярска впервые можно улететь в Занзибар

Такого не было никогда, чтобы из Красноярска можно было улететь прямиков в Африку, в Занзибар! Однако в расписании международного аэропорта Емельяново такой рейс уже значится. Первый рейс назначен на 13 ноября, рейсы будет выполнять авиакомпании Royal Flight и AZUR air. Полеты планируются один раз в 11 дней самолетом Boeing 767–300. Это будут чартерные рейсы совместно с туристическими компаниями (подробнее).