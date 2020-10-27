Коронавирус в Красноярске, последние новости на 27 октября 2020: в больницах занято 90% коек

В Красноярске развернуто 2100 коек для больных коронавирусом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о коронавирусе на утро 27 октября 2020 года в Красноярске и крае: в больницах занято уже 90% коек.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки регион преодолел планку в 25 тысяч заболевших. Всего заразились 25 016 человек (+274 в сутки). То есть темп прироста составил 1,1%. Выздоровели 18 012 (+158 в сутки). Не удалось спасти 635 (+6 в сутки). Край находится в первой десятке по количеству выявленных случаев COVID-19.

Накануне, 26 октября, глава региона Александр Усс провел заседание оперштаба по коронавирусу. Было отмечено, что большинство заразившихся лечатся на дому. Для помощи им в крае сформировали 59 ковидных бригад.

Между тем с 17 октября поликлиники работают без выходных с восьми утра до десяти вечера. Также организована работа 11 КТ-центров.

Взята на контроль ситуация с транспортом для медицинских работников. На выходные город выделил дополнительно 10 автомобилей, которые ездят по вызовам. Скоро по проекту «Здравоохранение» планируется поставка автомобилей.

В Красноярске развернуто 2100 коек для больных коронавирусом, в крае 4 202. Занятость коечного фонда - 90 %. За текущую неделю предполагают создать еще 895 мест, из них 430 в Красноярске.

26 октября заработал резервный ковидный госпиталь на улице Московской. Здесь будут долечиваться пациенты из базовых госпиталей. В самое ближайшее время откроются два медцентра в Ачинске и Богучанском районе.

ВАЖНО

Губернатор дал поручение усилить рейды по соблюдению масочного режима. Особое внимание уделят транспорту и общепиту. Также обязательно проверят, есть ли в аптеках противовирусные препараты и какова их стоимость.