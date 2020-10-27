Сибирь – не экватор, всем нужно тепло!

Фото: СГК

Что делает СГК для сохранения окружающей среды? Почему из всех городов, где работает компания, так много внимания уделяется именно Красноярску? Когда горожане почувствуют эффект от экологической модернизации ТЭЦ-1?

На эти и другие вопросы в Инстаграм-аккаунте СГК ответил Константин Кушнир, заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды.

Константин Кушнир, заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды. Фото: СГК

«Комсомолка» тоже присоединилась к прямому эфиру и подготовила для вас материал «11 наивных вопросов».

1. Становится ли выбросов больше с началом отопительного сезона?

- Количество выбросов в единицу времени не меняется, хотя некоторые котлы зимой работают дольше, чем летом.

В сильные холода на ТЭЦ подключаются так называемые пиковые водогрейные котлы. Они работают несколько дней, пока держатся морозы, после чего станция переходит в обычный режим.

2. Кто виноват в плохой экологии городовСибири?

- Виноват, прежде всего, человек. Меня еще в институте учили, что мы сами создаем окружающую среду и вместе с ней эволюционируем или деградируем — кому как повезет. У всех свой путь и свои проблемы.Проблема загрязнения окружающей среды носит комплексный характер, и она связана с хозяйственной деятельностью человека, его стремлением к комфорту. Если мы говорим о сибирских городах, Красноярске, Минусинске, Абакане, то их конкретная проблема в том, что сжигается много угля и сжигается крайне неэффективно. Это приводит к бОльшемуколичеству выбросов. Причем эти выбросы по химическому составу в разы отличаются от того, что выбрасывается на угольных электростанциях, работающих в режиме когенерации.

Поэтому, по мнению эксперта, одного виновника в загрязнении приземного слоя атмосферы нет, крупная промышленность, автотранспорт и частный сектор, архитектурно-планировочные ошибки - возведение жилых кварталов вдоль автомобильных трасс. В целом виновата вся инженерная среда города, которую мы себе создали.

3. Где и как сжигается уголь? Насколько это важно?

- Этот вопрос имеет для городов края принципиальное значение. И в Минусинске, и в Черногорске нет крупной промышленности, но экология, увы, неблагоприятная. Поэтому низкие трубы, будь то шиномонтажка, малая котельная или частный дом, - большая проблема.

Константин Кушнир подчеркнул, что нельзя обвинять жителей частного сектора в том, что они топят свои дома углем, сегодня это самый доступный источник тепла, а Сибирь – не экватор, тепла нужно много. Но все же нужно искать пути решения и обращать внимание на все «низкие» источники выбросов.

Фото: СГК

По мнению специалиста, тут все просто: «нет ни физики, ни историй с ландшафтом или ветром. Если высота труб 10-15 метров, мы получаем шапку смога».

И таких труб в каждом городе много. Например, в Красноярске так называемых низковысотных источников выбросов примерно 15 тысяч. Это в основном частные дома.

- А еще есть малые предприятия с более продвинутыми источниками отопления, чем просто печь, но с такими же низкими трубами. По оценкам регионального министерства экологии, их около 700.

- Но даже этого количества достаточно, чтобы обеспечить загазованность целого района, - полагает г-н Кушнир.

Эффективный метод борьбы с вредными выбросами в атмосферу - замещение автономных источников тепла, проще говоря, старых котельных.

! Для сравнения: ТЭЦ по уровню воздействия на приземный слой атмосферы сопоставима со средней котельной, но при этом в три раза эффективнее в плане выработки тепла.

4. Как часто на СГК проходят проверки?

- В год может быть до 30 проверок. Каждая длится по месяцу и более. Инспекторы изучают документацию, делают инструментальные замеры на газоходах, - отметил Константин Кушнир.

По его словам, превышения выбросов фиксируются редко. По каждому такому факту компания проводит собственную проверку, чтобы понять причину: ошибки в методике подсчета или же человеческий фактор. К примеру, неправильная эксплуатация котельного оборудования. По итогам проверок принимаются меры.

5. Когда установят приборы контроля на трубах ТЭЦ?

- Приборы непрерывного контроля за выбросами вредных веществ куплены, доставлены в краевой центр. Идут пусконаладочные работы, апробация, сертификация соответствующими органами. К середине 2021 года, по нашим планам, приборы заработают, и у нас будет полная информация об объеме выбросов теплоэнергетиков в атмосферу Красноярска.

6. Почему самое большое внимание - ТЭЦ-1 Красноярска?

- Нашу легендарную ТЭЦ, построенную еще в войну, называли рабочей лошадкой красноярской энергосистемы. Поэтому именно ТЭЦ-1 нуждалась в масштабной модернизации, и такое решение СГК в 2015 году было принято.

- Там стоят батарейные циклонные уловители, которые и после модернизации смогли показать эффективность очистки только 95%, сделать выше - невозможно технически. А реалии времени таковы: должно быть минимум 98%, - назвал цифры Константин Кушнир.

7. А что с трубой ТЭЦ-1? Когда она «заработает» в полную силу?

Это вопрос звучит на всех открытых площадках, где обсуждаются вопросы экологии Красноярска. Был он и в этом эфире. Красноярцы терпеливо и с интересом следили за стройкой «высотки». Ждали быстрых перемен и эффекта, заметного даже невооруженным глазом: «серый дым сменится белым».

Этого не произошло, отвечаем на вопрос почему. Модернизация продолжается. Новая 275-метровая дымовая труба нужна в первую очередь, чтобы технологический процесс продолжался и без двух труб меньшей высоты – они были снесены, чтобы освободить место для гигантских электрофильтров.

Сейчас на станции строится сразу два электрофильтра, первый заработает в конце года. До 2024 года электрофильтры с эффективностью очистки от пыли 99% будут установлены на всех котлах ТЭЦ-1.

- Мы ожидаем, что, когда труба выйдет на проектную мощность, будут построены и подключены новые электрофильтры, никто не увидит стелющегося дыма. Он в принципе не будет заметен человеческому глазу, - уточнил Константин Кушнир.

8. Почему с электрофильтрами все так долго?

- Конечно, было бы здорово присоединить электрофильтр, как чехол на телефон: быстро, красиво и безопасно. Так не получается.

Каждый фильтр — это сооружение примерно с трехэтажный дом из железа, где живут электроны. ТЭЦ-1 – действующая станция, она обязана в непрерывном режиме поставлять тепло и электричество. Выводить котлы в резерв, чтобы подключить новый электрофильтр, необходимо строго по графику.

Фото: СГК

9. Можно ли совсем отказаться от угля, перевести ТЭЦ на газ?

Константин Кушнир уверен, что эффект гипотетического «перевода» ошеломительным не будет и «сильно разочарует фанатов газификации». Тариф вырастет в разы, а выбросы все равно останутся: ведь промышленные предприятия, автомобилисты и частный сектор никуда не денутся.

- Стоит ли такой экологический эффект огромных экономических затрат? По нашей оценке, нет. Я считаю, что споры о том, какой вид топлива экологичней и предпочтительней, будут всегда. У каждого источника есть свои плюсы и минусы. На мой взгляд, отказаться от угля в угледобывающих районах, где его запасы исчисляются сотнями лет, было бы странно, - высказал свое мнение Константин Кушнир. - Обсуждать нужно технологию: как сжигать. Это уже конструктивный подход. При этом сами компании не провернут такую модернизацию: это уровень государственных решений, нужна кооперация науки, проектных институтов и машиностроителей.

10. Каковы экобюджеты и есть ли результат?

Ежегодно на экологическую модернизацию и проекты Сибирская генерирующая компания закладывает в бюджет внушительные суммы. В последние годы – серьезный рост. С 500 миллионов рублей в 2017 году – эти средства в основном шли на поддержание систем газоочистки на проектном уровне - до 1 миллиарда 300 тысяч в 2019. В 2020 году — порядка 1 миллиарда рублей. Бюджет следующего года согласовывается, в планах – значительное увеличение экозатрат. Результат есть.

- Благодаря предпринятым мерам мы добились значительного снижения валового объема вредных выбросов во всех городах нашего присутствия. Только в Красноярске за последние 10 лет этот показатель сократился на 20%, - резюмировал Константин Кушнир.

11. Почему Красноярск особенный и ему очень нужны высокие трубы?

В эфире был затронута и уникальная проблема Красноярска – так называемая температурная инверсия. Она связана как раз с природным ландшафтом нашего города, климатом, незамерзающим Енисеем.

Если объяснять простым языком, просим сразу прощения у специалистов, то ситуация такая: у пойм Енисея температура воздуха ниже, чем на границах сопок. Поэтому в пограничном слое атмосферы возникает температурная инверсия.

Эколог Сергей Шахматов образно выразился так: «Город как будто находится в громадной пароварке и «варится» в своих испарениях».

Из-за «толкотни» воздушных масс образуется своеобразная «крышка». Она препятствует свободному движению воздуха, и образуются места, где воздух «стоит». Слой воздуха, который «запирает» потоки, называется инверсивным. Когда воздушные потоки поднимаются вверх, то инверсия не дает им свободно двигаться над городом. Способствует этому и испарения от Енисея, которые также накапливают примеси над Красноярском. В итоге над городом – смог, особенно в безветренную погоду. Инверсионный слой образуется на разной высоте, и когда он слишком высоко, то никакая труба не поможет. Но чаще всего он висит на высоте 100-150 метров, и чем выше труба, тем больше вероятность «пробить» инверсионную крышку, чтобы загрязняющие вещества не попадали в приземный слой. На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 трубы высокие, а вот на ТЭЦ-1 до недавнего времени стояли 105-метровые, и чаще всего они просто не могли пробить инверсионный слой.

Константин Кушнир посоветовал тем, кто хочет глубоко разобраться в вопросе, почитать монографию на эту тему ученого Рэма Григорьевича Хлебопроса.

Полностью эфир здесь.