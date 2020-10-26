В Красноярском крае поликлиники начали работать 7 дней в неделю, с 8 до 22 часов

В Красноярском крае поликлиники начали работать 7 дней в неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае поликлиники начали работать 7 дней в неделю, то есть без выходных, с 8 утра до 22 вечера – и так с 17 октября. Об этом сегодня в рамках заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу доложил зампредседателя правительства края Алексей Подкорытов.

Он подчеркнул, что работа первичного звена переориентирована на оказание неотложной медпомощи, преимущественно на дому. В крае сформировано 59 ковидных бригад в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Прием ведется в субботу, обслуживаются вызовы в субботу и воскресенье. Начали дополнительно организовывать колл-центры и консультирование граждан по телефону. Во все дни недели организована передача неотложных вызовов пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекций со станций и отделений скорой помощи сразу в поликлиники.

Кроме того, организована работа 11 амбулаторных центров компьютерной диагностики внебольничных пневмоний в государственных и частных медучреждениях. Уже прошли исследования более 10 тысяч человек.

Есть проблема с транспортом для врачей: вся медицинская техника уже задействована. Город выделил еще 10 автомобилей для помощи медикам. В скором времени в край придет еще спецтехника.

На 23 октября в крае развернуто 4202 койки, по Красноярску – 2100. Занятость коечного фонда по краю и краевому центру составляет 90%. В течение недели планируется дополнительно развернуть 895 коек, из них 430 в Красноярске. Сегодня 26 октября начал работу резервный ковидный госпиталь на базе отделений онкодиспансера на улице Московской. Планируется, что сюда будут переводить на долечивание пациентов с коронавирусной инфекцией из базовых инфекционных госпиталей. В ближайшее время откроются два строящихся медицинских центра для лечения больных внебольничной пневмонией в Ачинске и Богучанском районе.