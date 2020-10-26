Как вы готовите своего ребенка к будущей профессии?

Фото Lego Education .

Для того, чтобы узнать мнение своих читателей, «Комсомолка» провела специальный опрос. И сегодня мы познакомимся с его результатами и сделаем выводы вместе со специалистами

Начнем с того, что познакомимся с участниками этого опроса. В опросе приняли участие более 100 человек. Большинство ответивших – это женщины 35-50 лет, живущие в городе и имеющие диплом вуза. Что же они считают важным для образования своих детей и выбора будущей профессии?

На первом месте – умение учиться!

Почти 60% участников опроса настроены прагматично и ждут от основного школьного образования реальных знаний и навыков, которые помогут поступить в вуз. Но при этом 88% оценивают уровень школьного образования как средний и даже низкий и признают, что ребенку необходимо дополнительное образование для достижения этой цели.

При выборе где и чем заниматься, больше половины считают, что найти подходящий вариант трудно.

Из направлений образования большинство выбрали техническое. В сумме – 95%. В эту цифру вошли научно-техническое направление в целом (22%), непосредственно IT-технологии (51%) и робототехника (22%).

Вопросы «Какие качества важно развивать в ребенке» и «Чему важно учить детей» перекликались и ответы здесь тоже совпали. Самым важным качеством участники опроса посчитали умение учиться, используя различные подходы: практико-ориентированное обучение, проектная работа, метод исследования и другие. То есть, то, о чем говорят прогрессивные педагоги, интуитивно чувствуют и родители: век узких специалистов прошел, сейчас важны другие компетенции.

При этом только 26% опрошенных подтвердили, что в школе используется проектное обучение, остальные либо вообще не знают, что это такое, либо не слышали об этом ни от ребенка, ни от учителей.

Только 7% опрошенных ответили, что соревнования, олимпиады и конкурсы отнимают время и нервы. Остальные считают их важными, в том числе и для личностного роста и, более того, многие участвуют в этом вместе с ребенком.

Большинство участников опроса уверены в важности высшего образования, но что касается выбора профессии, то лидирует мнение, что сейчас важно получить те знания и навыки, которые пригодятся в любой профессии.

Одних знаний сейчас мало!

- Знания все еще остаются важными - это основа, которая нужна нам для изучения и понимания языков, фундаментальных математических и научных концепций, но только знаний далеко не достаточно. Мы должны развивать дополнительные навыки. Мы должны стимулировать творческие способности, развивать навыки взаимодействия и эмоциональный интеллект. Уверенность в себе начинается с практико-ориентированного обучения. 95% педагогов считают, что это ключевой фактор в достижении успеха. И учителя, и школьники единодушны во мнении, что практическое обучение, особенно в рамках естественно-научных предметов, укрепляет уверенность, помогает лучше запоминать информацию и понимать сложные концепции. Таким образом, практическое обучение — это ключ к созданию уверенности на всю жизнь, к формированию личностей, непрерывно стремящихся к знаниям, - такое мнение высказал президент LEGO Education Эсбен Старк, который в этом году принял участие в Московском Международном Салоне образования.

- Запрос на научно-техническое творчество сейчас колоссальный. Мы проводили глобальные исследования, и они показывают: детям нравится учиться, но при этом им хочется иметь больше свободы, хочется видеть в обучении больше развлекательных элементов, - говорит Ольга Ломбас, директор Lego Education в России.

И хотя в школах уже сейчас сделано немало и детям преподают робототехнику, легоконструирование, ТРИЗовские технологии, однако зачастую все это не систематизировано, нет единой цепочки непрерывного технического образования.

FIRST LEGO League – пример такой цепочки практико-ориентированного обучения, которое можно начинать еще в детском саду, с четырех лет!

FIRST LEGO League - самое популярное международное робототехническое соревнование, на которое приезжают более 77 тысяч команд из 110 стран мира, и участвуют более 645 тысяч учеников!

Каждый год объявляется новый соревновательный сезон с актуальной темой. Сезон 2020/2021 стартовал 4 августа и к нему еще не поздно присоединиться. Чтобы принять в нем участие, нужно решить какую-то конкретную задачу в своем населенном пункте. А чтобы ее решить, нужно чему-то научиться и сделать своими руками – это как раз то, что и требуется в любой профессии: умение учиться новому, используя разные инструменты и стратегии, применять свои знания на практике, работать в команде.

С 2020 года оператором соревнований стала красноярская лаборатория робототехники «Инженеры будущего». В Красноярске сильные педагоги, успешные команды, в которых каждый участник находит себя и развивается.

Узнать больше можно здесь https://future-engineers.ru/