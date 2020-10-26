Как превратить отходы во вторсырьё? Красноярцы делятся опытом

Фото: предоставлено КРК

Только в 2020 году оператор вывез и отправил на переработку более 100 тонн пластика. На левобережье Красноярска уже установлено более 500 специальных контейнеров-сеток, до конца года появится ещё 300 – и не только во дворах жилых домов, но и в зонах отдыха, скверах и парках. Красноярцы привыкают к раздельному сбору мусора и всё более ответственно относятся к проблеме сохранения экологического равновесия между человеком и природой.

Дом № 2и по улице Киренского исполнительный директор «КРК» Игорь Ким называет образцово-показательным. Здесь уже установлены семь контейнеров для сбора пластика, но жители просят поставить ещё два.

«В прошлом, 2019 году во дворе этого была всего одна сетка, и вывозили пластик раз в две недели. Сейчас сеток уже семь, вывозим минимум раз в пять дней, и жители просят поставить дополнительные, – рассказал Игорь Ким. – Считаю, что это – прекрасный пример экологичного поведения для всех горожан, пример осознанного, ответственного подхода к проблеме мусора. Особенно важно, что жильцы и управляющая компания здесь выступают одним фронтом».

Председатель ТСН «Гремячий Лог» Рафик Жалимов отметил, что за этот год количество собираемого жителями пластика увеличилось почти в 40 раз.

Фото: предоставлено КРК

«На полигонах пластик лежит десятки лет, а при разложении выделяет вредные вещества. Тот пластик, что мы собираем, отправляется на переработку. Объём одной сетки кубометр. У нас их семь, значит, семь кубов пластиковых отходов не попадают на полигон, – пояснил председатель. – При раздельном сборе мусора в многоквартирном доме главное – обеспечить своевременный вывоз и содержать контейнеры в чистоте. «Красноярская рециклинговая компания» сетки ставит бесплатно, вывозит вовремя, а за соблюдением санитарных требований следит домоуправление», – пояснил он.

Среди жителей дома много активистов, которые пропагандируют раздельный сбор мусора и вовлекают в это «домашнее экологическое движение» своих соседей. Они даже создали специальную группу в Viber, чтобы информировать жильцов о тонкостях раздельного сбора мусора: какой пластик годится для переработки, как правильно собирать металл, бумагу, стекло.

Алёна Бакланова называет контейнеры для пластика палочкой-выручалочкой: «Сетки стоят у подъездов, это очень удобно, пластик можно выбросить просто по дороге. Вывозят его оперативно. Очень помогает мобильное приложение «Клинпас» (CleanPath) – можно в один клик сообщить оператору, что сетка полная».

Другая жительница дома, Анна Егорова, считает раздельный сбор мусора индикатором культуры и разумного отношения к окружающей среде. «Я уверена, что так должен себя вести каждый сознательный человек. Когда я ездила за границу, видела, насколько там развито это направление. И вот мы решили сделать наш дом такой территорией, где не будет несортированного мусора!», – говорит она.

Анна также уточнила: прежде, чем выбросить пластиковые бутылки или другие ёмкости, их обязательно нужно промыть и смять, чтобы занимали меньше места.

Подготовка мусора для раздельного сбора действительно очень важный момент. Как пояснил Вадим Мельник, представитель «Первой перерабатывающей компании», партнёра КРК, пластик с пищевыми остатками приходится отсортировывать уже на конвейере, очищать, а затем отходы везти на полигон.

Игорь Ким, исполнительный директор «КРК». Фото: предоставлено КРК

Из бывшего мусора «Первая перерабатывающая компания» делает ПЭТ-флекс – пластиковую дроблёнку. Её отправляют на предприятия, которые выпускают синтетическое волокно и другие изделия из пластика. Вадим Мельник уточнил, что здесь также принимают и макулатуру, в том числе старые ненужные учебники. Они тоже идут на переработку.

«У нас полная производственная линия: конвейер, дробилка, пресс, – рассказал он. – Мы получаем собранные раздельно отходы и превращаем их в технологическое вторсырьё, из которого потом сделают новые нужные и полезные вещи».

В «Красноярской рециклинговой компании» отметили, что в планах на 2021 год – установить на левобережье Красноярска ещё 500 сеток для сбора пластика, а также продолжить установку специальных ёмкостей для сбора стекла. Это относительно новое направление в работе компании, первые ёмкости появились в городе весной нынешнего года. И судя по тому, как активно красноярцы переходят на раздельный сбор мусора, направление очень перспективное.