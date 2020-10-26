Дешёвый сыр бывает только… не сыр

«Если в сыре много дыр, значит, вкусным будет сыр!» – помните это весёлое детское стихотворение? К сожалению, сейчас количество дырок в сыре вовсе не гарантирует отменного вкуса. Впрочем, как и качества. И как быть покупателю, стоящему перед сырной витриной?

Эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на цену. Качественный натуральный сыр в принципе не может быть дешёвым, как бы привлекательно ни выглядел «бюджетный» продукт.

Как отметил председатель координационного совета Ассоциации «Енисейский стандарт» Игорь Домнин, настоящий сыр должен быть сделан только из натурального молока, закваски и соли. Никаких других компонентов, удешевляющих продукт, там быть не должно.

«Согласно технологии, на 1 кг натурального полутвёрдого сыра необходимо около 12 литров молока. Сейчас цена сырого молока при закупках – примерно 30 рублей за килограмм. А значит, только сырьевая себестоимость сыра должна быть не менее 380-400 руб. Плюс расходы на производство, издержки переработки, доставка до магазина, наценка розничной точки – в среднем цена будет около 600 рублей за килограмм», – пояснил Игорь Домнин.

Но как разобраться покупателю, какой сыр на прилавке действительно настоящий, вкусный, а какой приготовлен с помощью «современных химических технологий»?

«К сожалению, самостоятельно покупатель не сможет определить, если ли в составе сыра растительный жир, – говорит главный технолог ОАО «САЯНМОЛОКО» Елена Берзина. – Проверить это можно только в лаборатории. Но на несколько моментов при покупке сыра всё-таки стоит обратить внимание. Изучите маркировку: добросовестный производитель при использовании растительного жира обязательно укажет, что это сырный продукт, а не сыр. Ориентируйтесь на цену: как правило, средняя цена качественного натурального сыра – 500-600 рублей за килограмм».

Есть и ещё один способ гарантированно приобрести вкусный, качественный сыр, а не суррогатный «сюрприз». Возьмите за правило покупать продукты местных производителей, которые уже неоднократно подтвердили качество своей продукции. К ним относятся предприятия, входящие в Ассоциацию «Енисейский стандарт». Их сыры всегда есть в региональных торговых сетях «Аллея», гастрономах «Красный Яр» и супермаркетах «Командор».

Например, сыры АО «Искра» – «Буковинский», «Российский», «Грана» и «Канестрато». Торговая марка «Семёнишна» («Саянмолоко») предлагает сыры «Витязь», «Королевский», «Российский» и «Российский Премиум», а также два вида моцареллы – «Чильеджини» и «Боккончини». Попробуйте сыры «Качкавал» (ОАО «Молоко») – формовой, копченый и некопченый, с наполнителями или с пряностями. Предприятие «Дары Малиновки» поставляет в торговые сети «Камамбер» и брынзу «Сливочную». На прилавках представлен широкий ассортимент сыров «Сыроварня Formaggi», в том числе «Качотта сливочный» и «Качотта трюфельный», рассольные сыры «Сулугуни особый», «Греческая Фета» и «Мини-Моцарелла», а также «Козий твердый» и «Скаморца».