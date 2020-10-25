Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 25 октября 2020 года: за сутки умерли пятеро

Кто-то еще покупает витамины, а кто-то уже - противовирусные средства. Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 25 октября.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Красноярский край уже несколько дней остается на 8-м месте среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Суточное количество заболевших продолжает нарастать. Сегодня в регионе вновь выявлено на 3 случая коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - 271 человек заболели.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На сегодняшний день в Красноярском крае зарегистрировано всего 24742 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 271.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 863,2. Темп прироста за сутки – 1,1%.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 5932 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 514 чел.

Снято с медицинского наблюдения 45334 чел., в т.ч. за последние сутки – 422.

Проведено тестов на коронавирус всего 1209938, из них за последние сутки 14345.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 710 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 456 (26,7%) без клинических проявлений.

Напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.