Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 октября 2020 года: краевой центр снова бьет рекорды

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 23 октября. Цифры показывают увеличение количество зараженных. Всего с начала пандемии – 24 203 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки – 259 случаев. Бьет рекорд Красноярск – 64 человека, всего – 10179. На втором месте Ачинск – 21 за сутки, 1502 всего. Минусинск – 22 за сутки, 641 всего. Лесосибирск – 19 случаев за сутки, 407 всего. Полностью расклад по городам и районов – в таблице краевого Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 841,58. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

За сутки Красноярский край не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край теперь находится на 8-м месте. Число выздоровевших вновь значительно уступает количеству инфицированных – 201 человек выписан, на 16 больше, чем днем ранее. Всего – 17 410 человек. Отмечено 4 летальных исхода за сутки, всего – 619 погибших.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 5 689 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 497. Снято с медицинского наблюдения 44 565 человек, в том числе за последние сутки – 332. Проведено тестов на коронавирус всего 1 179 451, из них за последние сутки 13 168.

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.