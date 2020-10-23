На образование в Красноярске в 2021 году планируется потратить 19 миллиардов рублей

Фото: Горсовет Красноярска

Содержание документа обсудили депутаты городского Совета на заседании постоянной комиссии по социальному развитию. С докладом перед народными избранниками выступила руководитель городского управления образования Татьяна Ситдикова.

По словам Татьяны Ситдиковой, всего на предстоящие три года на образование предполагается потратить свыше 51,5 миллиарда рублей, из них в 2021 году – более 19 миллиардов. Треть этих денег – средства городского бюджета, две трети – субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов. Основной приоритет при расходовании финансирования – реализация на территории Красноярска национальных проектов. Почти 2 миллиарда рублей в 2021 году пойдёт на создание дополнительных мест в школах и детских садах. В период до 2023 года в Красноярске планируется открыть пять детских садов, которые смогут посещать 1255 воспитанников. Новые дошкольные учреждения появятся в Железнодорожном и Свердловском («Тихие зори») районах, в Академгородке. Два здания планируют выкупить у собственников в Советском районе. В 2022 году будет введена в эксплуатацию школа на 1500 мест в микрорайоне Бугач.

Планируется выделить деньги на ремонт и реконструкцию действующих образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или работают с ограничениями. Сейчас в списке 51 здание, в программу 2021 года включены 12 из них, по некоторым будут проводить инструментальные обследования, готовить проектно-сметную документацию, часть уже готова к капитальному ремонту.

Ещё одна важная подпрограмма касается формирования современной цифровой среды в школах города. Эта работа ведётся уже два года, на сегодня современным оборудованием оснащены 34 школы, в следующем году к ним добавятся ещё 24.

Фото: Горсовет Красноярска

Большой объём средств заложен на обеспечение деятельности образовательных учреждений – на коммунальные платежи и содержание зданий планируется потратить свыше 750 миллионов. 225 миллионов запланированы на текущий ремонт и приобретение необходимого оборудования. Более 600 миллионов предполагается направить на закупку продуктов для детских садов. Заложены компенсации красноярским семьям за отсутствие мест в детских садах и деньги на устройство дошколят в частные сады.

Также запланированы средства на несколько совершенно новых направлений. Так, со следующего года из бюджета будут финансироваться антитеррористические мероприятия в школах и детских садах: охрана силами частных предприятий, дооборудование зданий системами видеонаблюдения и домофонами. Ещё одна новая подпрограмма – обеспечение питанием за счёт бюджета учеников начальной школы и льготных категорий учеников 5 – 11 классов. В текущем году в городе создано новое муниципальное предприятие, которое занимается организацией питания школьников, в следующем году они будут обеспечивать завтраками и обедами почти 100 процентов красноярских школ, за исключением тех, у кого есть собственное производство, - таких в краевом центре девять.

Большой объём средств будет направлен на финансирование выплат учителям за классное руководство – 630 миллионов рублей. Дать надбавки педагогам, которые ведут классное руководство, распорядился президент России Владимир Путин. По словам Татьяны Ситдиковой, каждый такой учитель с сентября получает восемь тысяч рублей в месяц – пять тысяч, установленные главой государства, плюс поясной коэффициент. Всего в городе почти пять тысяч классов.

Отдельной строкой в программе определены средства для организаций дополнительного образования. Предполагается, что среди них пройдёт грантовый конкурс, по результатам которого дети Красноярска будут бесплатно заниматься в кружках и секциях, а финансироваться эта работа будет из бюджета.

Комиссия горсовета, выслушав доклад, рекомендовала администрации города утвердить проект муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

– Я благодарна депутатам за то, что они очень внимательно относятся к теме образования, - сказала по итогам встречи председатель комиссии Марина Малышева. – Каждый год мы проходим эту процедуру, и каждый раз программа вызывает у депутатов много вопросов и большой интерес. В нынешней программе много нового, она выгодно отличается от прошлогодних. Важная часть – антитеррористическая безопасность. Ранее охрана силами частных предприятий в некоторых школах оплачивалась за счёт родителей, в некоторых эту функцию выполняли вахтёры. Сейчас проблема решена на уровне федерации, и охрана будет оплачиваться за счёт бюджета. Сейчас необходимо понять, достаточно ли в частных охранных предприятиях квалифицированных кадров, которые могут трудиться в школах, у этой работы есть своя специфика, предприятия должны провести обучение для сотрудников. По поводу цифровизации – программа формирования цифровой среды в красноярских школах уже реализуется, в следующем году ещё больше образовательных учреждений получат оборудование, высокоскоростной интернет, смогут провести курсы для педагогов. Хорошие надбавки предусмотрены в программе для классных руководителей. И, наконец, по-новому будет получать финансирование система дополнительного образования в нашем городе, думаю, что уже в следующем году увидим результаты этих изменений, реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». Система должна предоставить всем детям города равные возможности обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и частной.