Богучанская ГЭС увеличила производство электроэнергии за три квартала 2020 года

В третьем квартале станция произвела 4,25 млрд кВт*ч, с момента пуска первых агрегатов в 2012 году – более 96,4 млрд.

Энергия, произведенная Богучанской ГЭС, составляет 38,24% от суммарного потребления населения и промышленных предприятий Красноярского края, более 31% от суммарной выработки всех электростанций края. По информации Регионального диспетчерского управления энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва, суммарная выработка всех ГЭС региона увеличилась за 9 месяцев на 10,9% и превысила 28.8 млрд кВт*ч; доля Богучанской ГЭС в этом объеме составила 45,46%.

Благодаря успешной производственной деятельности АО «Богучанская ГЭС» увеличила выплаты налогов в бюджеты всех уровней и неналоговые отчисления во внебюджетные фонды. Всего за 3 квартала 2020 года выплачено 5 млрд 282 млн рублей, что на 95 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Федеральный бюджет получил 3 млрд 190 млн рублей (в 2019 году – 3,02 млрд), в том числе 425,8 млн рублей в виде платы за пользование водными объектами (в 2019 году – 296,5 млн).

Бюджет Красноярского края получил 2 млрд 78 млн рублей; местные бюджеты – 13,49 млн рублей. Отчисления во внебюджетные фонды увеличились на 2,9 млн рублей и превысили 135,8 млн рублей.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. В 2020 году гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась благоприятно. Станция выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления и запросы Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири, своевременно изменяя расходы по запросам речного транспорта и промышленных потребителей энергии.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: rushydro.ru/hydrology/informer/.