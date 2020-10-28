Противовирусные препараты скоро появятся в аптеках Красноярска

В Минздраве рассказали, когда противовирусные препараты появятся в аптеках Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

В аптеках Красноярского края складывается катастрофическая ситуация с лекарствами. После приема врача люди идут за выписанными препаратами и не могут их купить. Их просто нет! «Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что фармацевты предлагают аналоги, но и они уже заканчиваются на складах. Во время «прямой линии» с министром здравоохранения региона люди спрашивали, почему в местных аптеках не хватает лекарств для лечения гриппа, COVID-19, ОРВИ и пневмоний.

Вот один из вопросов:

«Лекарств нет в аптеках, мест в больницах нет. Но как рапортуют все, кому не лень, медучреждения обеспеченны медикаментами. Почему бы не наладить обеспечение препаратами амбулаторных больных? Своими глазами видела, как бабушка пенсионерка покупала препараты своей дочери, ковид положительной, по списку больше половины нет, то, что есть стоит космических денег в итоге взяла она далеко не все, сказав, будем надеяться, что организм справится».

- Вопрос, связанный с доступностью лекарств в аптечных сетях, сейчас один из актуальных, - согласился Борис Немик. - Он взят под особый контроль. – Эта проблема с рядом препаратов, которыми граждане пользуются для самолечения, возникла не только в нашем регионе, по всей стране. В аптечных сетях не хватает противовирусных, антибактериальных препаратов и предназначенных для вспомогательного лечения респираторных заболеваний. Связано это с тем, что из-за ажиотажа многие запасаются впрок. Хочу сказать, что нельзя самостоятельно себе назначать и принимать препараты определенной группы. Особенно антибиотики. Только по особым показаниям! Вирусные инфекции в первые дни и недели антибиотиками не лечатся. Рекомендации может дать только врач или фельдшер. Если вы принимаете такие лекарства без назначения врача, то существует риск, что следующее заболевание будет вылечить сложнее, поскольку флора будет к антибиотикам невосприимчива.

Так, когда же все-таки лекарства снова появятся в аптеках?

- У нас есть график поставок, в ближайшее время Арбидол будет поставлен, - сказал министр. - В принципе по всем препаратом работаем с поставщиками. Добавлю, что уже принято решение на уровне федерального правительства о выделении средств для всех субъектов РФ, которые позволят бесплатно обеспечить лекарствами пациентов, проходящих лечение коронавирусной инфекции амбулаторно на дому в легкой форме при показаниях всех категорий граждан. Поэтому в ближайшее время будут приобретены медикаменты для такого лечения по назначению врача.

Борис Маркович напомнил, что контролем наличия лекарств в аптечных сетях занимается федеральная служба Росздравнадзора, а чтобы уровень цен не превышал установленных государством, контролирует антимонопольная служба. А вот по ситуации в стационарах тревоги нет. Все под контролем: создан определенный запас медикаментов, он постоянно пополняется.

КСТАТИ

Какими лекарствами можно лечиться самостоятельно?

Их еще называют вспомогательными средствами – это парацетамол (принимается при температуре выше 38.5 градусов), безрецептурные противовирусные препараты, средства от кашля, от воспаления горла и для промывания носа.