Работа по душе

Сколько существует на земле человек, столько он стоит перед выбором: кем быть? От ответа на этот вопрос зависит благополучие всей его дальнейшей жизни. Образованные, определившиеся со специализацией, нацеленные на профессиональный рост молодые люди нужны государству, экономике, работодателям и обществу в целом. Один из способов сформировать таких специалистов – создать непрерывный процесс подготовки к профессиональной жизни, начиная со школьной скамьи.

На личном примере

Без построения полного цикла обучения от школы до производственного участка решать кадровые вопросы намного сложнее. В этом уверены специалисты «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - предприятия с двадцатилетним стажем работы в Красноярском крае. В начале 2000-х региональная нефтегазовая промышленность остро ощущала кадровый голод. Проблему удалось решить во многом благодаря образовательно-профориентационной программе компании «Роснефть» «Школа-вуз-предприятие». В рамках программы знакомство с будущей профессией начинается в «Роснефть-классах», где школьники углубленно изучают математику, физику, химию, принимают активное участие в профориентационных мероприятиях. Далее ребят ждёт поступление в один из вузов-партнеров, по окончании которых лучшие выпускники имеют все шансы пополнить ряды сотрудников предприятий «Роснефти».

Сегодня в "Славнефть-Красноярскнефтегаз" работают немало специалистов, которые пришли на предприятие после окончания «Роснефть-классов» и профильных учебных заведений. Именно поэтому здесь понимают всю важность работы с детьми, поддерживая образовательные инициативы компании «Роснефть» и успешно реализуя собственные проекты: творческие и научные конкурсы, открытые уроки, совместные праздники... Благодаря таким мероприятиям, школьники получают возможность больше узнать о работе нефтяников и определиться с будущей профессией. Тем более, не только рядовые специалисты, но и руководители высшего звена - нефтяники с большим опытом - с удовольствием принимают участие во встречах со школьниками. Конечно, детей увлекают рассказы о мире нефти, об истории ее открытия, способах использования в разных веках. «Из первых рук» ребята узнают множество интересных фактов: как происходит поиск и разведка нефтяных залежей, как бурят и используют нефтяные скважины и какой сложный путь проходит "черное золото" от подземных кладовых до трубопровода. Но главной мотивацией всегда служит личный пример людей, добившихся профессионального успеха.

«Сколько ребят в итоге придёт работать в «нефтянку», сказать сложно. Наша задача – на школьном этапе дать им тот объем знаний, который в будущем позволит выбрать работу по душе и получать удовольствие от результатов своей профессиональной деятельности», - считает начальник управления администрирования Крупного проекта «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Альберт Шафиков. Выступая перед старшеклассниками на одном из открытых уроков, он отметил, что нефтяник в современном мире – это не только геолог или буровик в промасленной спецодежде. «Понятие «нефтяник» объединяет десятки профессий – программистов, математиков, химиков, технологов, финансистов, юристов, энергетиков, экономистов.... Специальностей в нашей сфере очень много, каждая из которых важна и интересна. В Красноярском крае десятки высших и средних учебных заведений, где можно получить профессию, востребованную в нефтегазовой отрасли».

Принцип диалога

Среди партнеров «Славнефть-Красноярскнефтегаз» немало учебных заведений не только в Красноярске, но и других городах – Иркутске, Томске, Москве и даже Владивостоке. Совместными усилиями они готовят специалистов для работы в нефтяной индустрии. Стремительное развитие технологий предъявляет новые требования к квалификации будущих сотрудников, и важно, чтобы эти требования понимали, в первую очередь, сами студенты. Начальник отдела обеспечения персоналом «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Дмитрий Олещук рассказывает, что в последние годы в крупных промышленных предприятиях обязательным становится соблюдение профессиональных стандартов. Это означает необходимость обладать определенным набором компетенций, которые нужны для работы в конкретной профессиональной сфере. Чем раньше молодой человек определится со специальностью и начнёт нарабатывать необходимые навыки, знания, умения и опыт, тем больше шансов по окончании учебного заведения стать востребованным кандидатом.

Лучшая возможность для приобретения практического опыта, закрепления теоретической подготовки, развития профессиональных качеств и способностей – производственная практика. Ежегодно около ста студентов приезжают на Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение со всех концов страны, чтобы стать свидетелями и участниками реализации уникального нефтегазового проекта. Здесь разрабатываются продуктивные пласты возрастом почти миллиард лет, которым нет аналогов в мире, и применяются самые передовые технологии исследований. В течение месяца ребята под руководством опытных наставников изучают производственные процессы и получают первые практические навыки.

По мнению руководителей нефтепромысла, в период практики молодые люди имеют реальный шанс заявить о себе. Здесь точно не получится отсидеться «для галочки» - студентов направляют на реальное производство. К ним уже приглядываются, как к будущим коллегам. «Проходить практику на конкретном производственном объекте в условиях вахты бывает сложно и физически, и морально. Но это своеобразное испытание, которое выпадает самым целеустремленным. Отбор практикантов проводится на конкурсной основе. Учитывается и хорошая учёба, и активная студенческая деятельность: участие в профильных конкурсах, конференциях, олимпиадах, - рассказывает начальник отдела обеспечения персоналом. – Конечно, когда человек приходит к нам устраиваться на работу с отметкой о производственной практике на нашем месторождении, когда он показал достаточный уровень знаний, готовность к развитию, «сработался» с коллективом – такому кандидату отдаётся преимущество».

Темпы развития нефтегазовой отрасли, глобальная цифровизация бизнес-процессов требуют самых современных методов обучения. Открытый диалог и совместная выработка стратегий – на этих принципах строится взаимодействие нефтяников с учебными заведениями страны. Представители «Славнефть-Красноярскнефтегаз» регулярно принимают участие в «Днях карьеры» различных вузов России и, конечно в «Днях Роснефти» в Сибирском федеральном университете. Во время таких мероприятий студенты имеют возможность на месте пройти профессиональное собеседование, задать вопросы о стажировках, перспективах трудоустройства, подать резюме, заполнить анкеты на участие в программах набора сотрудников…В 2019 году «Славнефть-Красноярскнефтегаз» было удостоено благодарности Иркутского исследовательского технического университета за создание возможностей для развития карьеры студентов и выпускников.

«Как правило после вуза ребята приходят к нам на рабочие профессии со статусом «молодой специалист» - поясняет начальник отдела развития персонала «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Оксана Левицкая. – Данный статус даёт возможность быстрее адаптироваться и эффективно развиваться на первом рабочем месте. Молодые специалисты участвуют в научно-технических конференциях, проходят стажировку на вышестоящих должностях, участвуют в работе Совета молодых специалистов. Все это позволяет им максимально раскрыть свой потенциал. Уже после первого года работы большинству удается перейти на ступень выше по карьерной лестнице».

Законы прогресса

Нефтяная отрасль считается одной из самых сложных и трудоемких в мире, где человеку иногда приходится работать на пределе своих возможностей. Нередко в начале профессионального пути у молодого специалиста возникает вопрос: «а моё ли это?». Когда предприятие заинтересовано в молодых, идейных, талантливых кадрах, задача команды – поддержать нового работника, помочь ему адаптироваться. Для этого в «Славнефть-Красноярскнефтегаз» существует традиция наставничества. Реальность такова, что на первом месте работы человеку перво-наперво вновь приходится учиться. На этот раз не у профессора, а у опытного мастера своего дела на конкретном рабочем месте.

Наставничество, как форма обучения, широко применялась еще в советские времена и по сей день считается лучшим способом превратить новоиспеченного обладателя диплома в грамотного специалиста. Наставник – это вполне официальный статус, который к слову сказать всерьез добавляет обязанностей к основной работе. Именно поэтому наставниками становятся только те, кто по-настоящему неравнодушен к своей профессии и «заражает» таким же отношением подчиненных.

Начальник цеха добычи нефти и газа «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Анатолий Тимонин в 2020 году признан лучшим наставником предприятия. На вопрос: «Зачем вам это нужно?» Анатолий Михайлович отвечает: «Когда я устроился на свою первую в жизни работу оператором добычи нефти и газа, поначалу мне часто казалось, что я не справлюсь. Не раз готов был сдаться, но мои наставники поддержали меня и не позволили сломаться. Так же и мне сегодня хочется поддержать молодых ребят. Я вижу их амбиции и одновременные опасения, и узнаю себя. Уделяя внимание молодым специалистам, мы создаём себе и предприятию надёжную команду для выполнения любых поставленных перед нами задач».

Наставник, как школьный учитель, создаёт план теоретического и практического обучения, распределяет функционал молодого специалиста. Анатолий Тимонин придерживается индивидуального подхода, стремится понять слабые и сильные стороны каждого молодого специалиста, развивать те навыки, к которым у будущего нефтяника имеется склонность. Только тогда начинающий работник обретает уверенность в собственных силах, у него появляется заинтересованность, желание заслужить уважение коллег.

Тенденция брать на работу исключительно профессионалов, не оставляя шанса неопытным выпускникам - не в традициях «Славнфеть-Красноярскнефтегаз». Да, какие-то проекты не дают времени «на раскачку» и сразу требуют специалистов с высоким уровнем знаний и опыта, готовых своим усилием оперативно вывести участок на проектную мощность. В то же время имеющаяся большая база квалифицированных рабочих и наставников, открывает много путей начинающим нефтяникам. В их перспективах здесь никто не сомневается. «Они безусловно будут лучше нас, - уверен начальник цеха добычи нефти и газа Анатолий Тимонин. - Нарастающий опыт, передаваемый из поколения в поколения, позволяет им развиваться и выходить на новый уровень достижений в области техники, технологии, инноваций...Дети должны превосходить своих родителей, а ученики - своих учителей. Таковы законы прогресса и развития».

Если оборудование можно купить, то квалифицированные кадры исключительно за деньги приобрести не получится. Как «театр начинается с вешалки», так любая компания начинается с корпоративных ценностей. Когда среди этих ценностей присутствуют результативность, добросовестность, уважение к коллегам, весьма вероятно, что новый сотрудник получит правильную мотивацию и надолго останется в команде.

На сегодняшний день в «Славнефть-Красноярскнефтегаз»» работает более полутора тысяч человек. 75 процентов из них – жители Красноярского края и Сибирского федерального округа. Предприятие давно стало кузницей современных, прогрессивно мыслящих кадров. Сложность разработки Куюмбинского месторождения заключается в уникальной геологии и отсутствии опыта освоения подобных залежей не только в Восточной Сибири, но и в мире. Чтобы добиться выработки запасов, специалистам пришлось на месте искать новые подходы к бурению и добыче, изобретать собственные инновационные технологии. Неоценимый опыт принятия нестандартных решений и широкие возможности учиться новому, безусловно, делают Куюмбинский проект вехой в профессиональной биографии каждого нефтяника.