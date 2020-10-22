Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 22 октября 2020: за сутки скончались 4 человека

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 22 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о коронавирусе в Красноярске и крае на утро 22 октября 2020 года. По данным оперштаба всего в крае зарегистрировано 23 696 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистика за последние сутки – 237 случаев заболевания. Рекорды бьет Красноярск – 57 человек за сутки (всего 10 057). На втором месте Ачинск – 16 за сутки (1465). В Канске – 15, в Абанском районе 13, по 10 новых случаев в Ужурском и Иланском районах.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 824,5. Темп прироста за сутки – 1,0 %.

Выздоровевших – 17 024 человек, в их числе 181 за сутки Летальных исходов – всего 612, плюс 4 за сутки. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 5 399 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 476. Снято с медицинского наблюдения 43 902 человек, в том числе за сутки 266. Проведено тестов на коронавирус всего 1 153 040, из них за последние сутки 10 972.

Красноярский край находится на 9-м месте. Суточное количество заболевших продолжает увеличиваться.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.