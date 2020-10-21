«Это отклонение от нормы»: главный психолог Красноярского края объяснил поведение противников масочного режима

Главный психолог Красноярского края объяснил поведение противников масочного режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В последние дни социальные сети стали местом споров между сторонниками масочного режима и его противниками. Первые считают, что маски – это пусть не идеальный, но все же действенный и доступный способ обезопасить себя от риска подхватить новую коронавирусную инфекцию.

Другие отрицают ношение масок, приравнивая это к покушению на их личные права и свободы. При этом не берут в расчет, что их оппоненты имеют права на безопасную окружающую среду. Доходит даже до призывов провести митинг против масок или устроить массовую акцию неповиновения в магазинах и автобусах.

Но почему такое происходит? Ответ дает главный внештатный психолог министерства здравоохранения края Александр Дорожкин считает, что в подобном поведении просматривается некоторое отклонение от нормы:

- Отрицание угрозы, игнорирование очевидных норм защиты, протестное поведение - обычно свойственны людям подросткового возраста. По сути, это форма психологической защиты от угрозы и страха смерти. Этому способствует обилие противоречивой информации из большого числа источников, а также те возможности, которые предоставляет интернет и соцсети, в которых зачастую в качестве «экспертов» выступают малообразованные, но очень активные люди. Умение логично мыслить, сопоставлять факты и мифы – это свойства здоровой психики, адекватного проявления личности в социуме, - рассказывает доктор Дорожкин.

Так что по поводу самих масок?

Эпидемиолог Красноярской краевой клинической больницы Алина Горбань:

- Медицинские маски являются самым доступным и дешевым средством защиты органов дыхания. Распространенное применение масок в качестве средства защиты от сезонных вирусов, вызывающих воспаление органов дыхания, способствует значительному снижению риска заражения ковид-инфекцией. Единственное, что является проблемой – это их неправильное использование.

В интернете появилась масса советов, как правильно носить маски – от вполне вменяемых до совершенно абсурдных (например, связывать резинки узелком, вставлять проволочки по бокам, всовывать между слоями пропитанную антисептиков марлю – чего делать категорически нельзя).

Как же правильно носить маски, чтобы не свести их защитные функции к нулю:

- Надевайте маску темной стороной наружу, гибкой металлической вставкой вверх.

- Тщательного закрепляйте маску на лице и плотно закрывайте нос и рот.

- Не трогайте маску руками, на ней уже может задержаться выдыхаемый аэрозоль с вирусами.

- Если вы прикоснулись к маске, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком, ковид-инфекция может передаваться через руки, особенно, если потрогать слизистые глаз или носа.

- Маску необходимо менять каждые 2-3 часа, потому, что она намокает от выдыхаемого воздуха, это снижает её барьерную функцию.

- Не надевайте маску с измененной формой, скомканную, если она находилась у вас в кармане.

- Держите дистанцию с собеседниками – это лучший помощник респиратора, так как дистанция уменьшает шансы вируса долететь до вас.

И, наконец, опыт Китая: в крупных городах сегодня выявляются в худшем случае несколько десятков новых случаев заражения коронавирусом. Потому что китайцы народ дисциплинированный, если партия сказала: носить маски обязательно – они не рассуждают, нарушает ли это их права, подытожили тему в минздраве.