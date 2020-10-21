«Единая Россия» возьмет на контроль доступность инфраструктуры для электромобилей в Красноярском крае

Законопроект был внесен депутатами Законодательного собрания, представителями фракции «Единая Россия». Закон позволит стимулировать развитие электротранспорта в Красноярском крае. Увеличение использования данного вида автомобилей на дорогах позволит уменьшить проблему повышенной концентрации выбросов в местах интенсивного движения транспортного потока и послужит снижению загрязнения атмосферного воздуха, а проблема экологии стоит в регионе очень остро.

Сегодня, 21 октября, представители «Единой России», совместно с владельцами электрокаров и общественными активистами провели рейд, в ходе которого проверили доступность инфраструктуры для электромобилей. Активисты выясняли, достаточно ли в краевой столице зарядных станций — элементов городской инфраструктуры, предоставляющих электроэнергию для зарядки электротранспорта.

Сами автовладельцы отмечают, что у электротранспорта действительно есть ряд весомых преимуществ: эти машины не издают звуков и вибраций, вредных выбросов. Перемещение на электромобиле обходится примерно в десять раз дешевле, чем на бензиновой машине. Но в Красноярске только пара зарядных станций для электромобилей всегда работает без проблем. Нужно работать над этим вопросом, и желающих перемещаться на электромобилях точно станет больше, уверены автовладельцы.

«Власть обращает внимание на наши проблемы. Думаю, что переход на электромобили неизбежен. Недостаточное количество зарядных станций – это проблема. Хотелось бы, чтобы появились розетки возле крупных торговых центров. До электромобиля у меня был бензиновый автомобиль, тратил около пяти тысяч рублей в месяц, на электромобиль уходит не более двух тысяч в месяц», - рассказывает автовладелец Евгений Луканов.

«Давно присматривался к электрическим автомобилям. Основным толчком послужило обнуление пошлины на ввоз электромобилей. Привезти стало проще, поэтому решился купить. Удовольствие от вождения электромобиля намного превышает удовольствие от стандартной бензиновой машины. У всех электромобилей очень высокие показатели по мощности. Отмена транспортного налога – это здорово и это - определенная помощь автовладельцам. Без стимулирования люди не будут покупать электромобили», - рассказывает владелец электрокара Виктор Шулыгин.

В составе мониторинговой группы проверил доступность городской инфраструктуры для электромобилей член Общественной палаты г. Красноярска Дмитрий Мотора, который является координатором общественной организации владельцев электромобилей. Он отметил, что основная проблема на сегодняшний день – это нехватка зарядных станций, как в краевой столице, так и за ее пределами. Также в ходе рейда активисты обнаружили и другие проблемные вопросы. Например, на заправке в районе ЖД вокзала парковка не оборудована специальными знаками, поэтому ее занимают другие автомобили. Зарядка есть, но подъехать к ней было невозможно.

«Пока что электромобиль - это городской автомобиль. С развитием загородной инфраструктуры можно было бы увеличивать расстояние поездок. В перспективе необходимо устанавливать станции на загородных трассах. Если мы хотим, чтобы электромобиль стал более эксплуатируемым, тогда надо дать ему возможность ездить по межгороду. При этом мы понимаем, что оборудовать станцию - это не дешевое удовольствие. Медленные зарядные станции стоят от 300 до 500 тысяч рублей. Если говорить о быстрых, более востребованных, на которых автомобиль может полностью зарядиться за час, здесь цена идет от двух миллионов. Нужны субсидии, налоговые льготы для покупки этого оборудования. Отмена транспортного налога позволит экономить около 1,5 тысяч рублей в год. Это не такая большая сумма, но по налогу мы обращались во все уровни власти, и нас услышали. Еще мы написали письмо с просьбой о предоставлении бесплатных парковочных мест на платных парковках для электромобилей. На экономике это не скажется никак, а для владельца электромобиля - это хорошо. Другие посмотрят и тоже захотят его приобрести. Сейчас ведутся переговоры по выделенным полосам, чтобы электромобиль мог эту полосу использовать. В крае автомобилей не так много, по статистике на 1 июля их было 223, поэтому особых затруднений они не создадут. Есть предложения новые дома сдавать сразу с оборудованными зарядными станциями или защищенными розетками, чтобы жильцы этого дома могли заряжать свои автомобили», - рассказал Дмитрий Мотора.

Итог рейда подвел депутат Законодательного собрания края, член фракции «Единая Россия» Александр Новиков.

«Хотелось бы отметить, что на последней сессии мы единогласно приняли закон об отмене транспортного налога для владельцев электромобилей. На наш взгляд, такая мера поддержки будет стимулом для людей пересаживаться на более экологичный вид транспорта. Мы понимаем, что экология – одна из главных проблем в Красноярске. В общей структуре выбросов доля автомобилей занимает достаточно большой процент. Каждый новый электромобиль, который придет на смену традиционному транспорту, позволит хоть немного улучшить экологическую ситуацию. При этом, мы прекрасно понимаем, что одной только отменой налога не изменить ситуацию кардинально. Пользование электромобилем должно быть выгодным и удобным. А для этого необходима развитая инфраструктура. К сожалению, мы сегодня видим, что с этим в городе есть определенные проблемы. Нам необходимо эту работу продолжить, потому что это комплексная и сложная задача, которую нужно решать совместно с органами местного самоуправления, электросетевыми компаниями и бизнесом. Безусловно, этим нужно заниматься. Наша фракция «Единой России» в Законодательном Собрании края продолжитэту работу», - заключил Новиков.