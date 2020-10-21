«Ходят по квартирам и раздают маски со снотворным»: в полиции предупредили о новом фейке

В полиции предупредили о новом фейке Фото: Мария ЛЕНЦ

В мессенджерах появилась новая страшилка на фоне коронавируса. Начинается со стандартного призыва – предупредить родных, близких и знакомых. И далее – целый набор эмоциональных фраз, от написания которых любой филолог попросит накапать ему валерьянки (орфография и пунктуация сохранена): «Новый вид КРИМИНАЛЬНОГО преступления сейчас. Ходят ««волонтеры»» от различных партий… от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас ««примерить»» маску... если ««подойдет»»… то ««дадут»» 3 -5 штук...»

И далее – о том, что маска якобы пропитана химикатом с наркотическим действием, от которого человек отключается. И тогда можно выносить из его квартиры все, вплоть до голых стен.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Кому и зачем нужно нагнетать обстановку сейчас, когда в крае идет рост случаев заражения? Кто стоит за такими фейками – провокаторы с умыслом или просто любители пошутить? В любом случае это издевательство над доверчивыми людьми.

А вот и текст сообщения. Фото: пресс-служба полиции

В полиции подтверждают, что данная информация не соответствует действительности. Фейк чистой воды, потому что:

- Нет ссылки на источник информации;

- Конкретного указания населенного пункта, где это происходило;

- В сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений – посеять панику.

И, кстати, в полиции напомнили, что распространение в СМИ и интернете недостоверной информации влечет административную ответственность. В соответствии с частью 9 статьи13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.