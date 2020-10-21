Забота о будущем: как студентам получить опыт и перспективную работу

Логично, что в первую очередь руководители предприятий обращают внимание на талантливых студентов. Поэтому у ребят, которые успешно обучаются на последних курсах вузов, есть возможность прямо во время учебы получить необходимый опыт и практические знания, а сразу после окончания учебного заведения устроиться на хорошую работу

Что на практике?

Золотодобывающая компания «Полюс Красноярск» при взаимодействии с ведущими профессиональными образовательными учреждениями Красноярского края и страны реализует совместные проекты для привлечения на работу перспективных молодых специалистов и более успешной их адаптации к производственной среде. Так, в рамках корпоративной программы «Узнай цену золота!» студенты из более чем 20 высших и средних профессиональных образовательных учреждений страны ежегодно проходят практику почти во всех структурных подразделениях Олимпиадинского ГОКа в Северо-Енисейском районе края, работают в карьерах Восточный и Благодатный, на золотоизвлекательных фабриках, в различных цехах и службах. Исследовательский центр «Полюса» в Красноярске тоже принимает студентов на практику в свои лаборатории.

Проверка боем

Основа коллектива Исследовательского центра была сформирована 12-15 лет назад, когда сюда пришли молодые специалисты. Было много сотрудников, которые именно в Центре выросли и сформировались как исследователи и как технологи. Опыт работы многих составляет более 10 лет, большинство из них имеют за плечами работу на золотоизвлекательной фабрике сразу после окончания вуза. Есть несколько ребят, которые начали работать в Исследовательском центре с третьего курса института, еще студентами, затем трудоустраивались, проходили должности инженера-лаборанта, инженера, ведущего инженера. Один из таких сотрудников – Иван Барановский - пришел в Исследовательский центр студентом, а сейчас работает в должности ведущего инженера лаборатории гидрометаллургических процессов. По мнению сотрудников, Центр дает опыт, а постоянный поток разнообразных задач заставляет развиваться.

- Сегодня мы также продолжаем принимать студентов на практику, рассказывает Роман Аширов, директор Исследовательского центра «Полюса». - Этим летом в Исследовательском центре работали четыре студента. Понятно, что поначалу мы их «окунаем» в самую тяжелую работу, это так называемая «проверка боем». Они были задействованы на приготовлении композитных проб руды для пилотирования основных процессов обогащения. В течение полутора месяцев ребята трудились, и сейчас уже можно оценить, насколько они трудоспособны, не пугает ли их такая тяжелая работа. А после того, как пройден первый этап, они и сами для себя смогут принять решение, интересна ли им такая работа или нет. Естественно, в дальнейшем мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем, кто уже был у нас на практике, прочувствовал, что это такое, и кто нам показался интересным с точки зрения потенциала остаться работать в ИЦ.

Как набирают молодежь?

В связи с расширением задач Исследовательского центра новые сотрудники нужны. Кандидатов подбирают несколькими способами. Во-первых, специалистов соответствующей квалификации подбирает отдел подбора и развития персонала «Полюс Красноярска». Во-вторых, несколько сотрудников ИЦ являются членами государственной аттестационной комиссии в Сибирском федеральном университете и присутствуют на защите дипломных работ, где могут отметить интересных ребят. Также налажено взаимодействие с выпускающими кафедрами университетов, преподаватели которых могут порекомендовать перспективных студентов. Например, несколько выпускников Норильского индустриального института поступили в магистратуру СФУ и параллельно по полдня работали в Исследовательском центре. Спустя год эти сотрудники уже перешли в штат лаборатории обогащения минерального сырья. Эта практика также есть в лабораториях биотехнологии минерального сырья и гидрометаллургических процессов. Третий вариант, наверное, наиболее редкий, когда студенты сами присылают свои резюме напрямую директору Центра или заведующим лабораториями. На сайте «Полюса» можно найти эти контакты, и заинтересованные студенты могут напрямую с связаться с руководством и предложить свои кандидатуры. Сейчас в Исследовательском центре также есть возможность принять студентов, здесь находятся в поиске перспективных молодых специалистов.

И учеба, и работа

Программа стажировок на базе Исследовательского центра в лаборатории обогащения минерального сырья и лаборатории гидрометаллургических процессов разрабатывалась в рамках реализации утвержденной в компании Концепции взаимодействия с ВУЗ и ССУЗ. Целевой аудиторией программы являются студенты старших курсов Сибирского федерального университета, обучающиеся по специальностям и направлениям подготовки: обогащение полезных ископаемых, металлургия и химия. Программа предполагает совмещение обучения в университете и работу в лабораториях Исследовательского центра в должностях инженеров-лаборантов (стажеров). Участие в программе предоставит студентам уникальные возможности:

- расширить и закрепить теоретические знания в области обогащения и переработки золотосодержащих руд и минерального сырья;

- освоить методики проведения лабораторных исследований по основным направлениям деятельности лабораторий центра;

- приобрести навыки работы на современном лабораторном оборудовании;

- приобрести навыки обработки результатов исследований, их интерпретации, расчета технологических схем переработки минерального сырья;

- погрузиться в производственную культуру и корпоративные ценности компании.

Виктория Лях, специалист по работе с учебными заведениями отдела подбора и развития персонала рассказывает: «Критериями отбора студентов в программу являются: возраст до 25 лет, средний балл успеваемости – не ниже 4, опыт исследовательской и проектной деятельности, подтвержденный дипломами победителей и участников студенческих научно-практических конференций, конкурсов инженерных проектов, рекомендации преподавателей выпускающих кафедр».

Продолжительность программы стажировки составит 1 год. Студенты, успешно прошедшие стажировку, после окончания университета будут иметь возможность приоритетного рассмотрения на вакансии Исследовательского центра и предприятий компании.

Кто на новенького?

Несколько студентов уже успешно прошли конкурсный отбор в программу стажировки. Производственная практика дает студенту многое. Это и ознакомление с технологическим процессом, и с обязанностями будущей профессии, и приобретение опыта.

- Профессия металлурга привлекла меня широкими возможностями, - делится Артем Цыбульский, студент Института цветных металлов и материаловедения СФУ направления подготовки «Металлургия». - В одном только Красноярске не менее пяти крупных металлургических компаний. Эта отрасль востребована и имеет большие перспективы развития. С первого курса я заинтересовался компанией «Полюс» и поставил для себя цель после окончания института устроиться сюда работать и развиваться вместе с компанией. Ранее месяц практики у меня был на Олимпиадинском ГОКе. Работа вахтовым методом мне понравилась: комфортные условия проживания и наличие множества возможностей как отдохнуть после работы оставляют только позитивные эмоции.

Цыбульский Артем Алексеевич

В этом году мне посчастливилось попасть на практику в Исследовательский центр. Самым интересным для меня было знакомство с новым оборудованием и методами пробоподготовки, такого в институте не увидишь. Я рассчитываю получить представление об обязанностях инженера, научиться чему-то новому и понять для себя, мое это или нет. Сейчас мои ожидания оправдались, и я полностью доволен. Я считаю, что получил уникальную возможность поработать на передовой Исследовательского центра, и эти знания и опыт сыграют свою роль в будущем. Каждого сотрудника лаборатории можно считать наставником, каждый может чему-то тебя научить, поделиться опытом или советом.

«Полюс» давно зарекомендовал себя как надежный работодатель, как компания с высоким потенциалом и высоким уровнем оснащения рабочего процесса. Наша практика была организована на высоком уровне. Все требования и обязанности были ясны и понятны с самого начала. Своим главным достижением считаю успешное поступление в институт и активную позицию, которая позволила мне работать в такой компании, как «Полюс».

Важные впечатления

Производственная практика закаляет студента. Она дает необходимый опыт, а также позволяет увидеть и «почувствовать» процесс, ответить на вопросы: «Хочешь ли ты быть частью этого? Хотелось бы тебе связать с этим жизнь?».

- На ОГОКе я проходил практику дважды, работал на золотоизвлекательных фабриках сначала флотатором, потом дробильщиком, - рассказывает Дмитрий Севостьянов, студент Института цветных металлов и материаловедения СФУ по специальности «Обогащение полезных ископаемых». -Впечатления остались положительные, я получил там опыт, который позволил по-другому взглянуть на процесс, не только с теоретической точки зрения, в чем мне помогали мои наставники, посвящая во все нюансы своего дела.

Севастьянов Дмитрий Юрьевич

Когда мне предложили поработать в Исследовательском центре, я сразу же согласился, так как хотел попасть на практику именно сюда. Основными нашими обязанностями были подготовка проб и рудоподготовка. Я хотел получить практический навык в том, о чем я знаю в теории, чтобы более глубоко и полно понимать весь пробоподготовительный процесс. Мне нравится все, что связано с исследованиями и решениями технологических проблем, поэтому практика в ИЦ даст мне опыт для профессионального развития в будущем. При возникновении вопросов всегда можно было обратиться к любому из коллег. На мой взгляд, практика в компании организована на хорошем уровне. Я бы хотел продолжить свою работу в лаборатории обогащения минерального сырья в рамках программы стажировки, мне интересно это направление.

Новые возможности

Студенты от практики получают, в первую очередь, опыт в своей профессии, новые знания по специальности и, конечно же, новые знакомства. Кто-то, возможно, начинает лучше понимать, где он учится и чем ему предстоит заниматься, работая по данной специальности.

- Область металлургии очень широкая и предоставляет выбор профессий, а также возможность карьерного роста, - уверен Никита Хрипачев, студент Института цветных металлов и материаловедения СФУ направления подготовки «Металлургия». - Раньше я уже проходил практику в компании, в пробирно-аналитической лаборатории. Впечатления были хорошие: всему научили, дали возможность поработать на оборудовании. Поэтому, когда мне предложили пройти практику в Исследовательском центре, я нисколько не сомневался в своем решении.

Хрипачёв Никита Сергеевич

Обязанности во время практики были у нас самые разные, от дробления, измельчения и подготовки руды до проведения химического анализа. Наставников у нас было много, за время практики мы поработали почти со всем коллективом. Наставники рассказывали нам, как и что нужно сделать, отвечали на все наши вопросы вне зависимости от того, сколько их у нас появлялось.

Своим главным достижением на сегодняшний день считаю то, что я стараюсь не отходить от поставленных целей. Именно в «Полюс» я планирую трудоустроиться после окончания университета, и пока передо мной стоит выбор между вахтовым методом и работой в городе, в Исследовательском центре.

А Андрей Криволуцкий, студент Института цветных металлов и материаловедения СФУ направления подготовки «Металлургия», на практике впервые, и ему все очень нравится:

- Впечатления хорошие, все супер! Мне хотелось посмотреть, как все здесь устроено. Первый опыт самостоятельной работы, помощь наставников, творческий коллектив – это все бесценно.

Криволуцкий Андрей Валерьевич

Прямая речь

Есть хорошие вакансии

Роман Аширов, директор Исследовательского центра «Полюса»:

- В 2019 году в «Полюсе» была разработана специальная программа взаимодействия с вузами, в которой Исследовательский центр активно участвует. Фактически у нас есть карт-бланш для принятия дополнительно молодых сотрудников. Сейчас это 6 вакансий для стажеров, студентов 4-5 курсов университетов, которые будут приниматься в структуру Исследовательского центра и работать на уровне инженеров-лаборантов.

Конкретно

Целевой аудиторией программы для Исследовательского центра являются студенты старших курсов Сибирского федерального университета, обучающиеся по специальностям и направлениям подготовки: обогащение полезных ископаемых, металлургия и химия. Программа предполагает совмещение обучения в университете и работу в лабораториях Исследовательского центра в должностях инженеров-лаборантов (стажеров).

Кстати

Производственная практика закаляет студента. Она дает необходимый опыт, а также позволяет увидеть и «почувствовать» процесс, ответить на вопросы: «Хочешь ли ты быть частью этого? Хотелось бы тебе связать с этим жизнь?».