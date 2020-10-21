Запомнил сам – расскажи ребенку!

Не за горами осенние школьные каникулы. В некоторых красноярских школах из-за эпидемиологической ситуации в регионе каникулы уже начались досрочно. В связи с этим сотрудники Красноярского предприятия «Россети ФСК ЕЭС» традиционно напоминают о правилах электробезопасности и призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи энергетических объектов.

Ежегодно в рамках программы профилактики детского электротравматизма энергетики «Россети ФСК ЕЭС» проводят десятки экскурсий на подстанции, сотни специальных уроков в школах, где рассказывают ребятам о правилах обращения с электричеством и безопасного поведения рядом с энергообъектами. В этой работе сотрудники электросетевой компании очень рассчитывают на поддержку со стороны родителей, опекунов и педагогов.

С появлением моды на экстремальные видео и селфи местом притяжения подростком стали опоры ЛЭП. Взбираясь на высоченные конструкции, они не всегда понимают, что подобное восхождение может обернуться трагедией. Действующие линии электропередачи находятся под напряжением в тысячи раз выше, чем в обычной розетке. При таком напряжении не обязательно касаться проводов – получить электрический удар можно, просто приблизившись к проводам на несколько метров. Также велик риск получить травму от падения с высоты.

На красноярском предприятии подчеркивают, что практически на всех опорах линий электропередачи есть предупреждающие знаки «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай - убьет!». Нужно научить ребенка обращать на них внимание, потому что это не просто слова, а предупреждение о реальной угрозе. Находиться вблизи ЛЭП нужно с осторожностью, а влезать на опоры – строго запрещено и смертельно опасно!

Выделить визуально блок: Знаки Стой! Напряжение! Опасно для жизни", "Не влезай - убьет!" – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЕ!

Нужно быть бдительным также, если вы собрались на рыбалку. Иногда ЛЭП проходят рядом с водоемами. В случае прохода под электрическими проводами к месту рыбалки убедитесь, что удилище сложено или держите его параллельно земле. Некоторые удочки и спиннинги в разложенном виде достигают длины 7 метров. Поднятая вверх такая удочка – смертельная угроза для рыбака и тех, кто окажется рядом с ним. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом человека возникнет электрическая дуга и нанесет несовместимые с жизнью ожоги. Помните об этом и обязательно расскажите своему ребенку, как и в каких местах нельзя пользоваться удочкой. К примеру, категорически нельзя рыбачить во время грозы. Также опасным может оказаться и разжигание костра или запуск воздушного змея рядом с ЛЭП.

Оборванные на линии провода – еще один источник угрозы. Упавший провод, находящийся под напряжением, образует на земле опасную зону в радиусе 8 метров. При его обнаружении ни в коем случае нельзя приближаться к этому месту, а покинуть опасную зону можно только особым шаркающим шагом, не отрывая ноги друг от друга. Энергетики называют его «гусиным» шагом. При этом запрещается прикасаться к каким-либо предметам и другим людям, находящимся в опасной зоне. В случае обнаружения оборванных проводов звоните в службу спасения по телефону 112 или по номеру телефона диспетчерских служб, работающих в районе электросетевых компаний. Берегите себя и своих близких.