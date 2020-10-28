Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 28 октября 2020 года: заболели 279 человек, умерли 7

За сутки умерли 7 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 часов 28 октября 2020 года зарегистрировано всего 25572 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, за последние сутки выявлено 279 новых случаев заболевания (всего 25 572 подтвержденных диагноза). Это самый большой суточный прирост с мая. Выписались их стационаров 262 пациента (всего 18521). Умерли 7 человек (всего 647 пациентов).

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 892,2. Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится 6470 человек (+512 за последние сутки).

Снято с медицинского наблюдения 46357 жителей (330 за последние сутки).

Проведено тестов на коронавирус всего 1245751 (+15468 за последние сутки).

Динамика распространения коронавируса за сутки Фото: ИЦК

- За сутки Красноярский край впервые за несколько дней опустился на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Край теперь на 9 месте. Суточное количество заболевших продолжает нарастать.

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Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8-800-100-56-53.