Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 21 октября 2020: в 19 судах региона ввели ограничения

В судах отменили личный прием Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на утро 21 октября 2020 года, Красноярский край поднялся на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 – сейчас он на 8 месте. Всего заболевших 23459 (+256), 608 человек скончались (+6 за последние сутки).

Тем временем в Красноярском роддоме № 1 открылось отделение для беременных с коронавирусной инфекцией. В отдельно стоящем здании развернуто 20 коек. При необходимости их количество будет увеличено. Сегодня в больницу уже поступили первые пациентки.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что с апреля по август этот роддом также принимал пациенток с коронавирусом. Тогда здесь было пролечили 117 беременных женщин, у 53 из них была пневмония, роды приняли у 30 заболевших женщин, на свет появились 30 малышей.

Открылось отделение для беременных с коронавирусной инфекцией Фото: оперштаб

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, на заседании оперштаба губернатор предложил ужесточить меры ответственности для злостных нарушителей. Рейды в общественном транспорте будут продолжены.

В 19 судах Красноярского края также введены ограничения. Это значит, что приостановлен очный прием документов, личный прием людей и запрещен допуск на судебные заседания не участников процессов.

КОНКРЕТНО

В каких судах ввели ограничения:

- Железнодорожный районный суд в Красноярске,

- Советский районный суд,

- Свердловский районный суд,

- Октябрьский районный суд,

- Минусинский городской суд,

- Железногорский городской суд,

- Зеленогорский городской суд,

- Лесосибирский городской суд,

- Манский районный суд,

- Курагинский районный суд,

- Манский районный суд,

- Иланский районный суд,

- Канский районный суд,

- Канский городской суд,

- Рыбинский районный суд,

- Березовский районный суд,

- Шарыповский городской суд,

- Боготольский районный суд,

- Дивногорский городской суд.

Также приостановлен прием посетителей в здании мировых судей Ачинска и Ачинского района по адресу микрорайон 5, здание 3.