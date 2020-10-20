Штрафы за заражение коронавирусом и самостоятельный переход на удаленку в Красноярске 2020: правила для работников в период коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае обстановка с коронавирусом становится все напряженнее. На предыдущих выходных наш регион установил новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19, Таких цифр не было с мая этого года, когда в самом разгаре была первая волна коронавируса. У многи красноярцев возникают вопросы: можно ли самостоятельно перейти на удаленную работу, чтобы не опасаться коллег, и какие штрафы предусмотрены за заражение коронавирусом. На эти и другие вопросы по просьбе «КП» ответил Алексей Царёв, эксперт в области управления персоналом и трудового права.

– Может ли сотрудник предприятия перейти на дистанционную работу, если опасается посещать работу в период пандемии?

– Возможность осуществления сотрудником трудовой функции в условиях дистанционной работы предусмотрена статьями главы 49.1 ТК РФ.

Однако есть нюансы:

- перевод сотрудника на дистанционную работу является правом, а не обязанностью работодателя;

- данная возможность доступна не всем категориям сотрудников.

Если выполняемая сотрудником трудовая функция не требует его физического присутствия на рабочем месте, то после достижения взаимного согласия работника и работодателя можно оформить перевод на дистанционную работу. Перейти на дистанционный формат выполнения трудовых обязанностей возможен двумя путями:

- заключив дополнительное соглашение к трудовому договору;

- оформив временный перевод сотрудника на срок не более месяца.

В то же время, невозможно перевести на дистанционную работу: продавцов продуктовых магазинов, медицинский персонал, сотрудников правоохранительных органов и других работников непрерывно действующих организаций.

– Предусмотрена ли ответственность для сотрудников, контактировавших с заболевшим, в случае их отказа покинуть рабочее место?

– Часто сотрудники, контактировавшие с заболевшим коллегой, не считают себя заразившимся и отказываются покидать свое рабочее место. Принимая такое решение, сотрудники должны понимать, что если их дальнейшего пребывания на рабочем месте повлечет массовое заболевание или создаст угрозу наступления таких последствий, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с п. 1 ст. 236 УК РФ в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей, различных ограничений или лишения свободы до 2 лет. Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлечет смерть человека, то штраф увеличиться до 2 миллионов рублей, а в случае гибели двух и более человек - лишения свободы до 7 лет.

Однако, в данной ситуации работодатель может просто отстранить сотрудника от работы в соответствии со ст. 76 ТК РФ. Отстранение оформляется приказом работодателя, с которым нужно ознакомить работников под подпись. В случае отказа от подписания составляется соответствующий акт.

– А может ли сотрудник отказаться проходить тестирование на COVID-19?

– Начнем с того, что на федеральном уровне обязательное тестирование работодателями своих сотрудников на коронавирус не вводилось. Такое требование для работодателей имеет место в отдельных регионах, например, в Москве и Московской области.

В любом случае проходить или нет тестирование на коронавирус за счет работодателя – это выбор каждого сотрудника. Работодателю следует получить письменный отказ работника от тестирования, чтобы впоследствии можно было подтвердить, почему работник не проходил тестирование на COVID-19.

– В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности сотрудника, заболевшего COVID-19?

– В целом, листки нетрудоспособности по болезни оплачиваются в обычном порядке. Первые три дня оплачивает работодатель, остальные – из бюджета ФСС. Размер пособия зависит от стажа и среднего заработка:

- при стаже менее 5 лет заплатят 60% от среднего заработка;

- от 5 до 8 лет – 80%;

- более 8 лет – 100%.

При этом, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. №104-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое в период с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г., в расчете за полный месяц не может быть менее МРОТ – 12 130 руб.

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Между тем, красноярцев волнуют вопросы не только медицинского характера. Для тех, кто работает, важны и другие моменты – правила перехода на удаленку, оформление больничных. (Подробности)