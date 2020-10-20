Губернатор Красноярского края поблагодарил СУЭК за помощь землякам в рамках акции #МыВместе

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил волонтеров Сибирской угольной энергетической компании за активную помощь согражданам в период пандемии COVID-19. Памятная медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и грамота Президента РФ были вручены СУЭК в ходе церемонии чествования добровольцев в Правительстве региона.

"Благодарю вас – неравнодушных людей, для которых фраза "Друг познается в беде" является не просто словами, а руководством к действию. В этот сложный период именно вы и ваши коллективы пришли на помощь тем, кому она нужна была в первую очередь. Сегодня мы получаем десятки тысяч благодарных отзывов от земляков, и основная часть этих благодарностей, конечно, адресована вам. Опираясь на таких надежных красноярцев, как вы, мы способны преодолеть самые сложные ситуации", – подчеркнул Александр Усс, обращаясь к собравшимся в зале.

СУЭК Андрея Мельниченко включилась во Всероссийскую акцию #МыВместе с первых дней пандемии. В тесном взаимодействии с региональным штабом #МыВместе, Общероссийским народным фронтом, центрами социальной защиты населения волонтеры СУЭК обошли сотни адресов, по которым проживают ветераны, одинокие пожилые люди, многодетные семьи, передавая им продукты, медицинские маски, с готовностью откликаясь на личные просьбы о помощи в быту. Количество продуктовых наборов, доставленных угольщиками нуждающимся, сегодня идет на сотни, средств индивидуальной защиты – на тысячи.

В больницы и инфекционные отделения в шахтерских городах и краевом центре СУЭК обеспечила поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, в городе угольщиков и энергетиков Назарово Компания на постоянной основе помогает госпиталю для больных с COVID-19 – силами профильных специалистов СУЭК госпиталь подключен к резервному энергоснабжению, что необходимо для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения тяжелых пациентов, расширен коечный фонд, оборудована душевая для медперсонала, приобретен телевизор для комфортного отдыха врачей в обсервации.

В регионах присутствия СУЭК также осуществляет регулярную дезинфекцию улиц, тротуаров, остановочных павильонов, участков около школ и торговых центров. "Профессия шахтера изначально предполагает взаимовыручку, готовность подставить плечо в трудной ситуации. Поэтому для наших волонтеров самоотверженность, мужество, стремление помочь – это состояние души, это качества, которые "в крови" у горняков", – уверена куратор волонтерского движения СУЭК в Красноярском крае, заместитель генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" Марина Смирнова.

Добровольческое движение в СУЭК активно поддерживают первые руководители Компании: в текущем году в рамках празднования Дня шахтера наряду с передовиками производства, победителями профессиональных соревнований, ветеранами отрасли на предприятиях впервые чествовали волонтеров Компании. Неравнодушие руководства СУЭК и трудовых коллективов высоко оценил Президент России Владимир Путин: ранее им также были вручены грамота и Памятная медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".