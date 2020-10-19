Что делать, если заболел коронавирусом в Красноярске 2020: алгоритм действий при появлении симптомов COVID-19

Рассказываем, что делать, если вы заразились коронавирусом в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае обостряется ситуация по коронавирусу. На утро 19 октября всего зарегистрировано 23195 лабораторно подтвержденных случаев, в том числе за последние сутки – 218. Это уже очень много, учитывая, что в первую волну пандемии пиковыми считались цифры в 170-180 заболевших.

Что делать, если поднялась температура и нарастают признаки респираторного заболевания?

- В будний день оставаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Если был контакт с носителем коронавирусной инфекции – предупредить доктора. Он назначит терапию и определит объем и дату исследований и необходимость госпитализации (либо назначит лечение на дому). Ведение больного – очное или заочное по телефону, контроль состояния здоровья должен осуществляться два (!)раза в день.

- В выходные дни, ночью или при большой температуре, нарастании симптомов, вызвать скорую помощь. Если был контакт с носителем коронавирусной инфекции – предупредить диспетчера.

Показания для госпитализации: высокая температура в течение нескольких дней, снижение сатурации кислорода крови (определяется методом пульсоксиметрии), подтвержденная рентгенологическим методом исследования пневмония.

Если показаний для госпитализации нет, будет оказана неотложная помощь и даны рекомендации. Информация о вызове будет передана в поликлинику. Утром следует вызвать врача на дом.

Что делать, если выявлен контакт с больным коронавирусной инфекцией (работа и пр.)?

- Сотрудники Роспотребнадзора проведут эпидрасследование, при необходимости оформят постановление на изоляцию контактного лица и предписания в поликлинику для проведения медицинского наблюдения. Работодатель (либо заболевший) может позвонить в ведомство: 202-58-25, 202-58-26.

- поликлиника информирует пациента, обеспечивает забор материала для тестирования на коронавирусную инфекцию и дистанционный контроль состояния здоровья (в случае отсутствия симптомов) либо лечения (в случае признаков заболевания).

ВАЖНО

- Если у вас есть признаки вирусного заболевания, обратитесь в поликлинику, в них организованы специальные фильтры для таких пациентов.

- При высокой температуре и плохом самочувствии вызовите врача на дом. Лечащий врач определит необходимость забора анализа на Covid-19 и назначит лечение. Откроет больничный лист.

- По всем возникающим вопросам следует звонить на контактные телефоны своей поликлиники по месту жительства.

Можно обращаться к страховому представителю, если:

- нарушены сроки ожидания приема врача, консультации узких специалистов, диагностических исследований или госпитализации;

- отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

- предлагают оплатить или принести лекарственные средства и/или расходные материалы, необходимые для оказания медицинской помощи в стационаре;

- у гражданина возникли претензии к действиям медицинского персонала;

- по иным вопросам в рамках ОМС.

Контактные телефоны вашей страховой компании указаны на полисе ОМС.

Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», телефон контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный).

Круглосуточная линия «право на здоровье» - 8 800 700 00

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