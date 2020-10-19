Куда звонить, если заболел коронавирусом в Красноярске 2020: номера телефонов поликлиник

Куда звонить в Красноярске, если вы подозреваете у себя коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

В социальных сетях все больше пишут о невозможности дозвониться на горячие линии, вызвать терапевта на дом или «скорую», отказах в госпитализации, если случай «не очень тяжелый». На пределе сил работают медики – вторая волна коронавируса «наложилась» на ОРВИ. Рассказываем, куда звонить, если подозреваете у себя коронавирус.

КОНКРЕТНО

Открыты контактные центры, специалисты которых в рабочие часы консультируют по вопросам, связанным с COVID-19. Телефоны центров в Красноярске:

Поликлиника №1 – 234-03-21, с 8.00 до 19.00

№2 – 8-913-585-98-31, с 8.00 – 20.00

№5 – 227-04-24, с 8.00 до 22.00

№4 – 205-02-04, с 8.00 до 20.00

№6 – 266-96-66, 213-77-26, с 8.00 до 18.00

№7 – 200-32-56, с 7.30 до 20.00

№14 – 224-01-58, 224-01-46, с 8.00 до 18.00

Поликлиника №12 – 262-55-66, 264-00-34, с 8.00 до 20.00

Межрайонная больница №5 – 234-74-15, 202-64-55, с 8.00 до 16.00

Межрайонная больница №3 – 223-13-22, 234-51-34, с 8.00 до 22.00

Межрайонная больница №2 – 234-03-06, с 7.30 – 20.00

Детская поликлиника №1 – 234-03-40, 212-22-55, с 8.00 до 18.00

Детская поликлиника №2 – 261-71-51, 8-904-896-59-34), с 8.00 до 19.00

Детская поликлиника №4 – 228-52-73 доб. 131, с 8.00 до 16.30

Межрайонная детская клиническая больница № 1 – 234-40-17, с 7.30 – 19.00

Межрайонная детская клиническая больница № 4 – 247-40-01, с 8.00 до 16.00

Межрайонная детская клиническая больница № 5 – 260-51-44, с 8.00 до 20.00

В субботу поликлиники работают до 16.00, «ковидные» бригады до 18.00

В воскресенье: приема нет, «ковидные» бригады оказываю помощь на дому до 18.00.

Горячая круглосуточная линя министерства здравоохранения по вопросам ковид - 8 800 100 56 53.