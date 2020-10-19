«По стенке сползала»: в Красноярске из-за количества заболевших коронавирусом перегружены больницы

На пределе сил работают медики – вторая волна коронавируса «наложилась» на ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае обостряется ситуация по коронавирусу. В социальных сетях все больше пишут о невозможности дозвониться на горячие линии, вызвать терапевта на дом или «скорую», отказах в госпитализации, если случай «не очень тяжелый». На пределе сил работают медики – вторая волна коронавируса «наложилась» на ОРВИ...

Красноярская телеведущая Анастасия Петрусева заразилась коронавирусом и сейчас проходит лечение в Красноярской краевой клинической больнице. В инстаграме она рассказала о том, как сначала приняла коронавирус за ОРВИ, и почему решила лечиться в больнице.

- Итак, сегодня ровно две недели как я болею. Началось все с небольшого недомогания и температуры 37.3.

Я думала на этом и проскочу, как обычное ОРВИ, не больше. Но с каждым днем было все хуже и температура росла. К 5 дню стало совсем худо, и я решила вызывать врача. Изо всех чайников свистят инструкции, что и как делать при ковид. По факту, после первого же шага ты проваливаешься в черную дыру непонимания и ненужности. Сначала звоните на горячую линию, сообщаете о своем состоянии. Вам желают удачи и просят сообщить в поликлинику по месту жительства. Вот на этом можно все и закончить. Так как редкая живая душа туда когда-либо дозванивалась. Благо, папа детей приехал туда лично, и уже не знаю, что делал и говорил, но через час терапевт с мазками была у меня. Как и скорая. Все взяли, замерили, выписали арбидол и ушли.

Анастасия Петрусева. Фото: соцсети

Это было в четверг, а в пятницу я уже не могла встать с кровати. Опять позвонила в скорую и они через 3 часа приехали. Сатурация прекрасная, хрипов нет, вот только температура 39 и состояние ноль. Уговорила отвезти на снимок.

Меня привезли в краевую, передали документы и оставили ждать. Берут кровь, сначала делают рентген, а потом КТ (если есть показания). Все это время с высокой температурой и в комнате с другими прибывшими. Кто-то по 6 часов сидит. Меня за 3 приняли, но я уже и по стенке сползала. Поставили диагноз - двусторонняя пневмония, Выписали 2 антибиотика, интерферон, витамин D и отправили домой .

Следующие три дня были как в бреду. Температура не сбивается, от таблеток выворачивает, я вообще не встаю. Не помню, откуда взяла силы собрать пакет и вызвала скорую опять.

В краевой больнице меня не особо ждали и даже мягко уговаривали, мол ну лечитесь дома. У меня ведь начальная стадия поражения.

Пока меня опять принимали, брали анализы, я думала прям там и помру. Уже в палате поднялась температура 40.

Мне кажется только сегодня первый день когда я начинаю соображать, хотя сил до сих пор нет. Но уже понимаю что выздоравливаю.

Это совсем не ОРВИ. И если у меня 1 стадия, как людям с более тяжелыми повреждениями. Страшно. Вирус непредсказуемый , выстреливает как и куда хочет...

И в понедельник с обращением выступил Егор Корчагин - главный врач «Краевой клинической» - больницы, на которую сегодня приходится самая серьезная загрузка. Вот что он рассказал.