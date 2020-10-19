Что делать, если у вас положительный тест на коронавирус в Красноярске 2020: алгоритм действий

Если тест оказался положительный, что делать Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас так много говорят о коронавирусе. Кажется, известно все – куда бежать, что делать и кому сообщать. Но, как показывает практика, по сути… никто ничего толком не знает. У каждого своя «история» борьбы с COVID-19. Личная. Красноярец Александр решил рассказать свою. Возможно, это поможет другим понять, как действовать когда вам скажут: «Тест положительный».

И вот что рассказал Александр «Комсомольской правде» - Красноярск:

- Я прошел все эти круги ада, еще и не до конца. У меня никаких симптомов не было, кроме того, что запахи пропадать начали ну и глазами резко шевелить больновато. Температуры нет. Горло не болит. Кашля практически нет. В поликлинике, мне кто-то говорил, что тесты делают только пожилым и беременным, типо лечитесь дома. Это трэш. Полнейший. В миллионом городе в выходные только одна лаборатория делает тесты. Сделал платно. И вот…

Ты получаешь положительный тест на ковид. Что делать с этим тестом? Звонишь в горячую линию министерства здравоохранения. Там говорят: «Вам нужно сообщить в поликлинику и Роспотребнадзор». Ок. Звоню в поликлинику. Они говорят: «Мы к тебе придем, жди». Звоню на супергорячую линию Роспотребнадзора. Пятый в очереди и ждать 82 минуты. И так два дня.

Дозваниваюсь! Они говорят: «Нам звонить не нужно, если ты сдавал анализ в клинике, то до нас эта информация тоже доходит, поэтому если тебе нужны предписания по родным и близким, звони в центр гигиены и эпидемиологии». Еще сказали, что по идее, этот центр должен сам позвонить, но там могут и забыть. Поэтому если не позвонили на следующие сутки после теста, то нужно звонить им самому. А уже они передают всю информацию Роспотребнадзору. Оттуда уже информация поступает в поликлинику, поликлиника приходит к тебе домой и берет на 8-10 сутки анализ у твоих родных, чтобы посмотреть, все ли ок. Потом уже и у тебя через 14 дней. Ну и точно также предписание приходит тебе, что ты на самоизоляции. Как оно придет, я так и не понял.

КОНКРЕТНО

Что делать, если тест на COVID-19 положительный:

- Позвонить в поликлинику по месту жительства по телефону.

- Позвонить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» - 8 (391) 202-58-26.

Оттуда необходимая информация поступит в Управление Роспотребнадзора.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Увеличилось количество вызовов скорой помощи. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения, а также добавили, что в приоритете у медиков экстренные больные, а на вызовы с ОРВИ и температурой «скорая» выезжает после освобождения. В данном случае время не регламентируется, поскольку бригады находятся на линии.

Во время ожидания врача советуют обратиться за консультацией к старшему врачу скорой помощи по телефонам: 226-72-42, 226-72-62 или на круглосуточный телефон горячей линии минздрава 8 (800) 100-56-33.

Также организована работа поликлиник в выходные дни - субботу и воскресенье.