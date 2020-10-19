Задай вопрос онкопсихологу!

В понедельник, 19 октября, в 12.30 на главной странице krsk.kp.ru и группе КП ВКонтакте vk.com/krskpru состоится онлайн-конференция с медицинским психологом краевого онкодиспансера. Мы поговорим с Василиной Шабалиной о том, какие вопросы чаще всего задают ей пациенты и о чем стесняются спросить у врачей, а также о том, когда нужно идти к онкопсихологу и чем он может помочь.

Вопросы можно будет задать во время прямого эфира в группе vk.com/krskpru или отправить заранее на почту varvara.rudovskaya@phkp.ru