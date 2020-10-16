Ай да сибирский ананас! На юге Красноярского края небывалый урожай облепихи

На юге Красноярского края небывалый урожай облепихи. Фото: Элинор Пэйт

Знаете, почему облепиху называют сибирским ананасом? Конечно не за ее форму и цвет ягод. А за вкус – кисло-сладкий, густой, нежный и вместе с тем насыщенный. Само название «облепиха» как раз произошло из ассоциации – ягоды настолько вплотную примыкают к веткам, словно облепляют их.

В национальном парке «Шушенский бор» похвалились: в этом году в у них Перовском лесничестве уродилось небывалое количество облепихи крушиновидной. Погода поспособствовала – лето было аномально дождливым, все, как она любит. Кустарник растет по берегам озер, поскольку очень любит влагу. Кроме того, в семидесятые годы прошлого века ее использовали в куртинных искусственных насаждениях для закрепления песчаных дюн.

Облепиха любит влагу, поэтому растет у водоемов. Фото: Элинор Пэйт

А теперь полакомиться ягодой прилетают не только мелкие птицы из отряда воробьиных, но дрозды, и вороны. Даже сойки и дятлы время от времени прилетают поклевать оранжевые плоды. И мыши прибегают, взбираются по стволам на ветки. Удивительно, что животные, которые являются друг для друга естественными врагами, дружно кормятся рядом: ягод в этом году хватит для всех.

Кстати, а вы знали, что название – Hippóphaë rhamnóides – с древнегреческого языка переводится как «блестящая лошадь». Ее плодами и в самом деле издавна кормили лошадей, чтобы у них красиво лоснилась шкура. А сегодня экстракт ягод входит в состав шампуней. Облепиховое масло применяется в медицине как средство при лечении ожогов, ран и язв. Из ягод делают сок, богатый аскорбиновой кислотой.