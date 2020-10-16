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От этой маленькой детали зависит теплоснабжение двух больших микрорайонов Красноярска

Специалисты Сибирской генерирующей компании поставили в одной из тепловых камер в Октябрьском районе Красноярска новый уникальный клапан - первый в своем роде в нашем городе
Источник:kp.ru
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Новый клапан производства французской компании SOCLA, который энергетики установили в одной из тепловых камер на Днепропетровской улице, будет поддерживать нужный уровень давления и обеспечит необходимый напор в теплосетях Октябрьского района.

Ранее в тепловой магистрали, которая связывает потребителей Октябрьского и Железнодорожного районов через Николаевский мост с Красноярской ТЭЦ-2, не всегда удавалось поддерживать нужное давление. Регулировка оборудования велась в ручном режиме.

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