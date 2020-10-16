В Красноярске подсчитали последствия урагана: 9 поваленных деревьев, 11 порванных проводов и 7 светофоров

В Красноярске подсчитали последствия урагана. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске подсчитали последствия урагана, который захватил город накануне, 15 октября. За сутки в диспетчерской службе 005 зафиксировано 42 обращения, которые были связаны с последствиями непогоды. В основном из-за порывов ветра пострадали линии электропередач, сообщений об искрении и обрывах было 11, об отключении электроэнергии – 13. В городе упало 9 деревьев, поступило 7 обращений о повреждениях светофоров и дорожных знаков. Ветром был поврежден остановочный пункт на Борисевича, на Брянской упал строительный забор, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе городской администрации.

Коммунальщики о шквалистом ветре были предупреждены заранее. Поэтому бригады ждали в режиме готовности и оперативно выезжали по адресам, откуда поступали сигналы. Первым дело, конечно же, устраняли угрозу безопасности горожан – это электроснабжение, дорожная инфраструктура. Всю ночь работала откачивающая техника. Под утро проезжую часть на сложных участках обрабатывали противогололедными солевыми растворами и смесями.

Повреждены дорожные знаки. Фото: пресс-служба администрации города

Проблему доставили листья – собрать их во время ветра очень сложно, их быстро разносит. И оставить нельзя – пешеходы запинаются и ливневку листва забивает. Так что убирать будут по максимуму.

И хорошая новость: крупных происшествий, аварий в связи с ураганом на этот раз не зафиксировано. Пострадавших нет.

И только что поступила информация от МЧС: завтра, 17 октября, вновь ожидается непогода, порывы ветров могут достигать 15 – 20 метров в секунду. О всех последствиях непогоды нужно сообщать по телефону аварийной службы 005.