Найден самый экологичный район Красноярска

Организатором которого является правобережный региональный оператор по обращению с ТКО ООО «РостТех». Одна из важных задач мусорной реформы - отделение вторсырья от общей массы отходов, возвращение вторичных ресурсов в производство.

На территории Южного берега, а также Образцово в каждом дворе теперь установлен специальный контейнер для вторсырья. Бумага, картон, пластик, металл, стекло будут складироваться отдельно от пищевых и не перерабатываемых отходов. На каждом контейнере есть QR-код, сканировав который, можно прочитать правила раздельного сбора. О том какой пластик перерабатывается, нужно ли мыть тару или сминать пред тем как выбросить.

Кроме этого, при помощи QR-кода можно заполнить заявку на отгрузку контейнера при его переполнении. Заявка автоматически попадает в департамент производства, где формирует маршрутный лист для мусоровоза. Вывозить вторсырье будет специальный мусоровоз. В первые недели после запуска проекта региональный оператор будет отслеживать наполняемость новых контейнеров и создавать самый удобный график для движения мусоровозов. Дальше, собранное вторсырьё, поедет на собственный мусоросортировочный комплекс компании и будет ещё раз сортироваться вручную на отдельной линии. Так что, даже на этом этапе, отходы из обычного контейнера не смогут смешаться с теми, которое разделяли жители.

Южный берег стал отправной точкой глобального перехода от прежней устаревшей системы сбора ТКО к современному подходу разделения отходов на полезные фракции. В планах компании обеспечить подобной системой все технологические зоны обслуживания.

Региональный оператор «РостТех» параллельно с выставлением контейнеров для вторсырья на Южном берегу подключает к проекту (одними из первых) школы и детские сады правого берега г. Красноярска. Порядка двухсот образовательных учреждений задействованы в реализации проекта. Помимо установки контейнеров, региональный оператор подготовил ряд обучающих занятий, в ходе которых дети смогут наглядно оценить важность раздельного сбора отходов и научатся делать это правильно.

КОНКРЕТНО

Что все-таки можно выбрасывать в контейнер для вторсырья? Пластик, металл, бумага и картон, а также стекло.

1. Пластик.

К сожалению, не весь пластик можно переработать. Перерабатываемый пластик:

01 (ПЭТ, ПЕТЕ, PET, PETE) - это привычный нам, классический пластик, в котором мы покупаем напитки; 02 (PEHD, HDPE, PE-HD, HD-PE, ПНД) – например, бутылки от бытовой химии, «шуршащие» пакеты, крышки от пластиковых бутылок, канистры, и прочие изделия из твердого пластика. 04 (PELD, LDPE, PE-LD, LD-PE, ПВД) – таким образом маркируют, так называемый, "мягкий пластик" и различную мягкую упаковку от бытовой техники, пакеты. 05 (PP, ПП) – полипропилен: упаковка от линз, стаканчики от йогурта.

Соответственно, оставшиеся маркировки "03", "06", "07" пока не перерабатываются. Экологи советуют не приобретать пластик с такой маркировкой, а отдать предпочтение более экологичным аналогам упаковки. Также не перерабатывается фольгированный пластик (часто это бывают упаковки от чипсов, шоколада и глазированных сырков), термоусадочная плёнка от сметаны и питьевых йогуртов, мягкие упаковки от майонеза, кетчупа и других соусов (их еще иногда называют «дойпаки»), мягкие сетки от фруктов и овощей, подложки для продуктов из прессованного пенопласта, надувные круги для плавания.

2. Металл

Как же дела обстоят с металлом? Алюминиевые банки и другие металлические изделия должны размещаться в контейнер для раздельного сбора.

Металлические баллончики из-под лаков для волос, освежителей воздуха — не подходят для переработки.

3. Стекло

Попадающее в контейнер для раздельного сбора стекло, может быть любого цвета, по возможности, удалите все этикетки.

Не размещайте в контейнер для раздельного сбора следующие предметы: керамическую и стеклянную посуду, крышки от сковородок и кастрюль, оптическое стекло (очки, линзы), автомобильное стекло, лампочки, хрусталь, зеркала.

4. Бумага

Отправляющаяся в контейнер для раздельного сбора бумага, обязательно должна быть: не ламинированная, без следов масла/клея/скотча. Если хотите отправить на переработку картон, то только бурый.

На переработку нельзя сдавать использованные средства гигиены (салфетки и туалетную бумагу, одноразовая посуда с маркировкой 7, кассовые чеки, тетра-пак».

Очень важно сминать отходы: коробки, пластиковые бутылки и алюминиевые банки, чтобы сократить объем складируемых отходов.