Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 16 октября 2020: за сутки заболели 204 человека

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 16 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 16 октября в Красноярске и крае зарегистрировано всего 22 322 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 204 случая заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 776,7. Темп прироста за сутки – 0,9 %. В Красноярске 37 новых случаев, в Ачинске – 14, в Канске – 19, Норильске – 10. По 9 случаев в Емельяновском, Богучанском районах и городе Дивногорске.

На лечении сейчас находятся 5 447 человек (+102 за сутки). Выздоровевших – 16 286 человек (+98 за сутки). Количество летальных исходов – 589 (+4 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4 112 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 387 человек. Снято с медицинского наблюдения 42 507 человек, в том числе за последние сутки – 186.

Проведено тестов на коронавирус всего 1 090 383, из них за последние сутки 9 661.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.