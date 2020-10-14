Красноярских педагогов приглашают на «Дни программирования» учиться и выигрывать призы

Фото LEGO Education

19 и 20 октября компания LEGO Education впервые проведет «Дни программирования» для педагогов и представителей администраций школ и дополнительного образования полностью в виртуальном формате.

Вебинары по физике, информатике и робототехнике и робототехнической соревновательной деятельности будут посвящены вопросам смешанного обучения, сочетающего традиционную очную и дистанционную формы. Опытные наставники расскажут о ведении проектного обучения в новом учебном году и организации соревновательной деятельности в школе с помощью новейшего STEAM решения LEGO® Education SPIKE™ Prime. Тренеры Академии LEGO Education расскажут, как использовать робототехнику на уроках окружающего мира, технологии, информатики, физики и математики.

Участие в вебинарах бесплатное. Слушатели «Дней программирования», принявшие участие в специальном опросе от LEGO Education, получат возможность выиграть набор LEGO® Education SPIKE™ Prime!

Расписание вебинаров

Вебинары зала WeDo, для специалистов начальной школы

LEGO Education WeDo 2.0: формируем 4К-компетенции с первого класса

19.10, 20.10, зал WeDo. 10:00 – 11:00.

Интеграция LEGO Education WeDo 2.0 в учебный процесс

19.10, 20.10, зал WeDo. 11:00 – 11:30.

Дистанционное и смешанное обучение в начальной школе с LEGO Education

19.10, 20.10, зал WeDo. 11:30 – 12:00.

LEGO Education SPIKE Prime: новое поколение STEAM-образовательной робототехники в начальной школе

19.10, 20.10 зал WeDo. 12:00 – 13:00.

Вебинары зала SPIKE Prime, для специалистов основной школы

LEGO Education SPIKE Prime: новое поколение STEAM-образовательной робототехники в основной школе

19.10, 20.10, зал SPIKE Prime. 10:00 – 11:00.

Поддержка Python для SPIKE Prime: новые возможности STEAM платформы от LEGO Education

19.10, зал SPIKE Prime. 11:00 – 12:00.

LEGO MINDSTORMS Education EV3: Python и ранняя профориентация

20.10, зал SPIKE Prime. 11:00 – 12:00.

LEGO Education SPIKE Prime на уроках физики и математики в основной школе

19.10, 20.10, зал SPIKE Prime. 12:00 – 13:00.

Дистанционное и смешанное обучение в основной школе с LEGO Education

19.10, 20.10, зал SPIKE Prime. 13:00 – 13:30.

Вебинары зала MINDSTORMS, для специалистов дополнительного образования

LEGO Education SPIKE Prime: соревновательная деятельность

19.10, 20.10, зал MINDSTORMS. 10:00 – 11:00.

Соревновательная деятельность с LEGO Education и FIRST LEGO League в новом сезоне

19.10, 20.10, зал MINDSTORMS. 11:00 – 12:00.

Комплекты для работы в классе FIRST LEGO League в новом сезоне

19.10, 20.10, зал MINDSTORMS. 12:00 – 12:30.

Дистанционная подготовка к соревнованиям FIRST LEGO League

19.10, 20.10, зал MINDSTORMS. 12:30 – 13:00.

Регистрация на мероприятие обязательна https://lego.edu.mmco-expo.ru/. Подробная информация о расписании и участии в вебинарах будет направлена всем педагогам, прошедшим регистрацию на мероприятие.