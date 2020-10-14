ДТП произошло на улице 9 Мая. Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

В Красноярске на улице 9 Мая автобус №63 врезался в машину с битумом. ДТП случилось в 14.30 по местному времени. В результате аварии пострадали 8 человек, среди них 2 ребенка.

Сам момент аварии попал на камеру видеонаблюдения и был выложен в социальных сетях. На ролике видно, что грузовик двигался по дороге задним ходом, водитель автобуса не успел среагировать и произошло столкновение. На дороге разлился битум.

Автобус №63 врезался в машину с битумом Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

- Автобус №63 врезался в грузовик, который перевозит битум. Недалеко от места ДТП на улице 9 Мая делают ремонт дороги. У автобуса сильно повреждена передняя часть, она вся черная. Дорога "парит", потому что на нее вылилось очень много битума , - рассказал журналистам «КП-Красноярск» очевидец ДТП Александр.

Водитель автобуса после ДТП оказался заблокированным в кабине, его с помощью специальной техники вытащили спасатели.

Авария обсуждается в социальных сетях, красноярские водители жалуются, что дорожные машины часто не соблюдают правила дорожного движения, вплоть до того, что едут на красный сигнал светофора. Вот и в этом ДТП машина двигалась задним ходом по проезжей части улицы с оживленным движением.

На место аварии сразу же выехали медики, спасатели и инспекторы ГИБДД. На данном участке движение ограничено, сотрудники ДПС регулируют движение транспорта вручную.

Пострадали водитель автобуса и пассажиры Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

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Аварий в городе много, но особенно страшно, когда в них попадают пассажирские автобусы, набитые людьми. На этот раз ДТП произошло с дорожной машиной, наполненной битумом. На видео видно, что дорожная машина ехала задним ходом и ехала довольно быстро. Водитель пассажирского автобуса не сумел вовремя остановиться или увернуться, произошло столкновение. Особенно сильно пострадала передняя часть автобуса и кабина водителя. (Подробности)