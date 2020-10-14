СУЭК приобрела рециркуляторы для подшефной школы в Красноярском крае

В шахтерской столице Красноярского края – городе Бородино – СУЭК приобрела бактерицидные рециркуляторы для подшефной школы.

Со средней общеобразовательной школой № 1 города Бородино СУЭК тесно сотрудничает с 2015 года, когда на базе школы впервые были организованы профильные "шахтерские" классы. В учебных аудиториях для школьников Компания создала особую образовательную среду: в кабинетах произведен капитальный ремонт, заменены окна, мебель, приобретены современное высокоточное лабораторное оборудование и мобильный компьютерный класс. Сегодня выпускниками классов СУЭК в Бородино являются около 150 молодых людей. Несколько выпусков вместе с аттестатами получили свидетельства о присвоении рабочих профессий, востребованных на градообразующем предприятии Бородинском угольном разрезе.

СУЭК всегда откликается на оперативные нужды школы. А в период пандемии COVID-19 Компания помогла учебному учреждению адаптироваться к новым требованиям и позаботилась о здоровье школьников и учителей. "Использование бактерицидных облучателей включено в перечень рекомендаций Роспотребнадзора по организации учебного процесса в условиях риска распространения коронавируса. Приобретенные рециркуляторы имеют все сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения. Устройства обеззараживают воздух от бактерий и вирусов, безопасны при использовании в присутствии человека. Мы благодарим СУЭК за помощь, за заботу о самом главном – наших детях", - прокомментировала заместитель директора СОШ №1 города Бородино Людмила Ревякова.

Добавим, с первых дней пандемии СУЭК Андрей Мельниченко реализует в регионах присутствия комплексную программу, направленную как на укрепление материально-технической базы здравоохранения, так и на поддержку населения. В шахтерских городах Компания приобретает высокотехнологичное медицинское оборудование, обеспечивает поставки средств индивидуальной защиты для медиков, помогает в решении оперативных вопросов функционирования госпиталей для больных с COVID-19. В то же время волонтеры СУЭК активно включились в акцию #МыВместе, инициированную Общероссийским народным фронтом: в городах и поселках они приносят на дом пенсионерам и многодетным семьям продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, шефствуют над социальными учреждениями. Волонтерская деятельность угольщиков высоко оценена Президентом России: 27 августа в ходе встречи партнеров акции Владимир Путин вручил СУЭК Грамоту и Памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".