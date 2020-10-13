Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 октября 2020 года: за сутки 184 новых заболевших

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 13 октября. Оперштаб сообщает, что зарегистрировано всего 21 923 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 184 случая заболевания. Тогда как прошлый показатель – 174 случая.

В Красноярске заболевших – 45 (всего 9695 человек), в Ачинске – 29 (всего 1337). Ачинску не хватает трех случаев, чтобы опередить Северо-Енисейский район и встать на вторую позицию в крае. В Дивногорск за сутки 11 случаев (всего 454), в Емельяновском районе – 10 (всего 458). Меньше всего случаев в Игарке, там несколько месяцев ситуация стабильная, всего 3 случая коронавируса.

Выздоровевших за сутки 80 человек, всего – 16 103. И 3 летальных исхода за сутки, а всего по вине коронавируса погибли в крае 581 человек.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 762,8. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 697 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 401. Снято с медицинского наблюдения 42 216 человек, в том числе за последние сутки – 216. Проведено тестов на коронавирус всего 1 071 446, из них за последние сутки 8 664.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.