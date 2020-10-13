Финалистами конкурса идей обновления Центрального парка стали архитекторы из Франции, Англии и Японии

Фото: Антон ПЕТРОВ

10 килограммов… идей! Да, 10, мы не преувеличиваем. Именно столько весят четыре альбома, где представлены визитки, портфолио и архитектурные эссе участников международного конкурса на разработку концепции развития Центрального парка Красноярска.

«Комсомолка» побывала на итоговом заседании жюри конкурса, где были выбраны три финалиста. Рассказываем!

Сложный выбор

Когда РУСАЛ принял решение финансировать реконструкцию Центрального парка Красноярска, понимая, насколько сложна эта задача, насколько важен парк для горожан, родилась идея провести международный конкурс.

- Мы постарались привлечь лучших архитекторов, проектировщиков, дизайнеров общественных пространств, – отмечает генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Ожидала ли компания, жюри и все горожане, что конкурс вызовет такой интерес?

Цифры получились невероятные. Попробовали свои силы почти 200 архитектурных бюро и компаний из 33 государств. Но условия отбора – серьезные. В итоге жюри рассматривали концепции 43 участников и консорциумов, объединивших различные бюро, студии и компании из 15 стран.

На этом, первом, этапе архитекторы предлагали концепции в виде эссе, изучать их – удовольствие. Идей – масса, и реальные, и фантастические. Но есть приоритеты.

- Нашему парку без малого 200 лет. И тут очень тонкая грань между историей, традициями и современными мировыми архитектурными тенденциями. Нам бы хотелось соединить эти ключевые моменты и сделать парк, в котором будет комфортно и интересно всем: и детям, и молодежи, и старшему поколению, - говорит Евгений Никитин.

Принципиальный момент, и руководитель РУСАЛа обратил на него особое внимание, говоря о будущей концепции сердца Красноярска, – так назвал Евгений Никитин Центральный парк. Парк и объекты, которые уже реконструировала компания, а именно - площадь Революции, сквер Сурикова, Исторический квартал, - должны стать единым, органичным пространством.

Преображение знаковых мест Красноярска, где РУСАЛ выступает инвестором, история не единомоментная, она большая и последовательная, ее предложил основатель компании Олег Дерипаска.

Парку – отдельное внимание. По замыслу организаторов, эти 15 гектаров в центре города - место притяжения, общения, источник вдохновения. Здесь должны быть разные истории: природа, спорт, культура и искусство - от музыки до гастрономии. Новый облик, новые смыслы и содержание.

О сохранении традиций, перекличке эпох говорит и Сергей Еремин, глава Красноярска, член жюри.

Сергей Еремин, глава Красноярска. Фото: Антон ПЕТРОВ

- Я уверенно могу сказать, что красноярцы на генетическом уровне ощущают важность этого исторического места, - подчеркнул мэр.

В тоже время Сергей Еремин уверен, что новый парк будет устремлен в будущее и через 15 лет не потеряет своей актуальности,

- И я благодарен компании РУСАЛ за созданные ими в центре Красноярка яркие точки, с которых мы начали создавать стандарты современного города. И «бриллиантом» здесь, в этой зеленой оси, должен стать Центральный парк.

Кто в финале?

Торжественный момент большого заседания. Председатель жюри – губернатор края Александр Усс называет тройку победителей конкурса. Ими стали Российско-французский консорциум под лидерством MLA+ из Санкт-Петербурга, москвичи - Российско-британский консорциум под лидерством «МАП» и Российско-японский консорциум под лидерством Архитектурное бюро «Базис».

Кстати, Александр Усс возглавил жюри с большим энтузиазмом, и так прокомментировал свое участие в архитектурной судьбе знакового для столицы края места:

- Для меня это важно и интересно, причем не столько и не только как губернатору, но и как человеку, погрузиться в эту творческую атмосферу, понять, какие мировые архитектурные решения, которые могут родиться в Красноярске, на конкретном объекте, но представлять интерес для всей России.

Губернатор поблагодарил РУСАЛ «за украшение, в полном смысле этого слова, общественных пространств Красноярска». На его взгляд, преображенные площади и скверы получаются «очень теплыми, с человеческим лицом». И признался, что когда эти решения принимались, к примеру, на площади Революции, относился к ним с большой настороженностью:

- Теперь считаю, что место стало очень интересным не только для парадных мероприятий, но и для самих горожан, в обычной, повседневной жизни.

Что теперь?

- У финалистов есть два месяца, чтобы «развернуть» и визуализировать свои проекты, представленные в первом этапе на основе эссе.

- Затем жюри проголосует и выберет одного победителя. Компания РУСАЛ готова финансировать его концепцию и уже в следующем году приступить к реализации проекта, - резюмировал Евгений Никитин.

Сколько времени займет реконструкция парка? Пока нет конкретного проекта, говорить рано, но называются сроки 2-2,5 года.

Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ. Фото: Антон ПЕТРОВ

Жюри конкурса

Председатель жюри – губернатор Красноярского края Александр Усс. В составе - признанные российские и международные эксперты по развитию и реновации общественных и исторически ценных пространств. В их числе Ирина Крымова – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, директор UrbanPolicyInstitute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец. Международный куратор конкурса - директор по развитию региональных парков региона Антверпен (Бельгия) Питер Вердик.

Красноярск в жюри представляют: Сергей Ерёмин, глава города, Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска, и Сергей Геращенко, директор Института архитектуры и дизайна СФУ, а компанию РУСАЛ - генеральный директор Евгений Никитин и Елена Безденежных, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления.

География конкурса

Больше всего участников конкурса на разработку развития Центрального парка Красноярска поступило из России – 51 компания из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Кемерова, Томска, Ярославля. Есть и красноярские архитекторы. Из зарубежных стран в лидерах компании Великобритании – пять заявок, три из Нидерландов, по две компании из США и Франции, а также представители Австралии, Германии, Индии, Казахстана, КНР, Румынии, Словакии, Швеции и Японии.