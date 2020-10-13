Целую сеть казино накрыли в Красноярске, изъято 259 игровых аппаратов

Целую сеть казино накрыли в Красноярске. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Мощной фомкой силовик за минуту взламывает металлическую дверь.

- Все, заходим, - несколько омоновцев проникают в помещение. Внутри кромешная тьма. Лучи фонаря выхватывают большой зал, ряд игровых автоматов. Здесь – никого. Но в небольшой подсобке попрятались работники «покерных карт и рулетки».

- Чего сидим? Кого ждем? Почему дверь не открывал? Голову вниз. Ложись на пол. Кто-нибудь еще есть?

Молодого человека уложили на пол и застегнули наручниками. Его подругу поставили к стене. Больше в помещении никого не оказалось. Это – видео спецоперации силовиков, которые накрыли целую сеть подпольных казино. Спецоперацию проводили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции, оперативники краевого управления ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Одновременно сработали сразу в четырех точках в Октябрьском, Центральном и Советском районах Красноярска.

Изъято 259 игровых аппаратов. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Казино было организовано с большим размахом. Изъято 259 игровых аппаратов, 6 покерных столов, 2 рулетки, наборы покерных карт (фишки). А еще 52 сотовых телефона, 50 флешкарт памяти, ноутбуки и другие средства оргтехники. Наличность в сумме 9,1 миллиона рублей и 11 банковских карт. Для того, чтобы облегчить себе задачу, организаторы приобрели себе и купюросчетную машину. Все доходы и расходы аккуратно фиксировали в «гроссбух» - бухгалтерские документы силовики тоже нашли.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что к играм допускали только постоянных проверенных клиентов. С улицы никого не пускали, чтобы попасть в этот закрытый клуб, нужна была надежная рекомендация. Для конспирации регулярно меняли адреса.

Рулетка, покерные фишки... Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Однако это не помогло. На след организаторов вышла ФСБ и полиция. Все материалы дела были переданы в следственный комитет для возбуждения и расследования уголовного дела.

А вот какие подробности рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в следкоме. В организации казино подозревается 37-летний житель краевого центра. У него в подчинении были 22 человека в возрасте от 22 до 37 лет. Внутри коллектива была строгая дисциплина, единые для всех нормы поведения. «Хозяин» строго следил за всеми и он же делил доходы в зависимости от роли каждого.

Начиная с 2018 года они открыли сеть традиционных компьютерных залов не только в Красноярске, но и Ачинске. А также проводили электронные игры под видом букмекерской деятельности «СпортБет». Предположительно доход только от электронных игр составил около 117 миллионов рублей.

Лас-Вегас пусть завидует. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

- В преступном сообществе согласно распределению ролей был «бухгалтер», осуществлявший учет денежных средств, «смотрящий за залом», разрешавший все возникавшие спорные вопросы, «инкассатор», занимавшийся инкассацией игровых точек, и менеджеры по подбору персонала и клиентов, - сообщает пресс-служба следкома.

Обыски прошли и в жилищах подозреваемых. У одного из руководителей изъяли около 7 миллионов рублей. В настоящее время 21 подозреваемый задержан, двое пока в бегах.