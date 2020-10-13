«На коленях прошу»: мошенники взломали страницу жительницы Красноярска и от ее имени вымогали деньги

Мошенники взломали страницу жительницы Красноярска и от ее имени вымогали деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

«Моя дочка умирает. Умоляю на коленях, срочно помогите. Любой копейкой. Займите, кто сколько может, я все верну. Не знаю, как писать такие посты. Я на коленях прошу, не оставайтесь в стороне. Вчера вечером 12.10.2020 мою дочь сбила машина…» От таких слов у любого человека внутри все перевернется. Рядом – фотография улыбающейся девочки-подростка с длинной косой. А внизу – номер банковской карты, на которую предлагают перевести деньги.

Такое послание получили друзья по соцстранице женщины, живущей в микрорайоне Солнечном. Как тут сомневаться, если рассылка идет от ее имени, а на фотографии – ее дочь. И еще эта информация, что требуется 2 миллиона рублей на дорогостоящую операцию, точнее – на имплант-пластину, без которой девочка не выживет. «Помогите. Просто задумайтесь как это, когда проклятые деньги решают судьбу ребенка».

Вот такое сообщение рассылают мошенники. Фото: "Наш мкр. Солнечный"

И кто-то наверняка уже сделал перечисление своих «проклятых денег», от чистого сердца желая спасения ребенку.

Есть и другое сообщение, сделанное под копирку с первым, но там речь идет о мальчике, которого также сбила машина и водитель якобы также трусливо сбежал с места ДТП.

- Пошла волна взломов и выставление на странице аккаунтов информации о срочной финансовой помощи ребенку который пострадал в ДТП, где-то это мальчик, где-то девочка, но в остальном информация одна и та же. Не переводите деньги на такие контакты если не можете лично встретиться или созвониться с автором странички и уточнить информацию, - прокомментировал эти посты администратор паблика «Наш мкр. Солнечный. Красноярск».

А это - то же самое, только в нем фигурирует мальчик. Фото: "Наш мкр. Солнечный"

Мошенники пользуются добротой и отзывчивостью людей. И еще тем, что вряд ли кто-то потом начнет их искать: ну кто пойдет писать заявление в полицию, если узнает, что перевел мошеннику 100 или 500 рублей?

Нужно добавить, что когда люди попадают под машину, первым делом медики делают все, чтобы спасти им жизнь. Экстренные операции в нашей стране бесплатны. И только потом, когда состояние пациента уже не вызывает опасений, заходит речь о каких либо восстановительных операциях. Но какая-то пластина на череп за 2 миллиона рублей – это уже фантазии мошенников.