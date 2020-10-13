Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 13 октября 2020: за сутки умерли трое

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 13 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные оперативного штаба по коронавирусу на утро 13 октября выглядят таким образом. В Красноярском крае зарегистрировано всего 21 739 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 174 случая заболевания. Из них в краевом центре – 47 случаев. Продолжается рост в Ачинске – 19 за сутки. В Емельяновском 9 новых случаев, в Сосновоборске – 8. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 756,4. Темп прироста за сутки – 0,8 %.

За сутки выздоровело только 15 человек, а всего с начала эпидемии в крае – 16023. Погибших за сутки трое, всего – 578. И на лечении находятся 5 138 жителей края.

Под медицинским наблюдением на дому всего 3 512 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 330. Снято с медицинского наблюдения 42 000 человека, в том числе за последние сутки – 212. Проведено тестов на коронавирус всего 1 062 782, из них за последние сутки 5 516.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.